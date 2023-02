Heger tvrdí, že EÚ musí do najvyššej možnej miery pomôcť Ukrajine pred ruskou agresiou

BRUSEL - Európska únia a jej členské štáty vrátane Slovenska musia do najvyššej možnej miery pomôcť Ukrajine v jej úsilí brániť sa pred ruskou agresiou. Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger vo štvrtok po príchode na mimoriadny summit EÚ v Bruseli, kde má spolu s viacerými lídrami krajín strednej a východnej Európy naplánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje spravodajca TASR.

Premiér upozornil, že ide o kľúčový summit aj pre Slovensko, lebo lídri budú hovoriť o pomoci pre Ukrajinu a pre Slovákov je dobré, aby mali stabilného a prosperujúceho suseda. "Toto dnes nie je prípad Ukrajiny, a preto je dôležité, aby sme pomohli Ukrajine čo najskôr získať späť svoje územia a ochrániť svojich občanov," povedal Heger. Pripomenul, že Zelenskyj zavítal na summit takmer rok po vypuknutí ruskej agresie, a dodal, že Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá Ukrajine darovala "vážnejší kus vojenskej techniky", protivzdušný systém S-300, čo povzbudilo aj ďalšie krajiny, aby darovali Ukrajincom silnejšie zbrane.

VIDEO Heger tvrdí, že EÚ musí do najvyššej možnej miery pomôcť Ukrajine

Pomoc je stále aktuálna

Lídri EÚ sa v Bruseli stretli hneď po vypuknutí ruskej agresie, 24. februára 2022, v snahe dohodnúť sa, ako pomôcť Ukrajine. Podľa Hegera je táto pomoc aktuálna aj po roku. "Je potrebné, aby sme do čo najvyššej možnej miery aktivovali vojenskú pomoc Ukrajine a v tejto kľúčovej fáze vojny zvrátiť ten konflikt, aby získala víťazstvo na vlastnú stranu," vysvetlil Heger. Slovensko sa podľa neho nebráni ďalším dodávkam dôležitej vojenskej techniky. Premiér počas letu do Bruselu pred novinármi nevylúčil, že ak Ukrajina požiada o slovenské stíhačky Mig-29, tak to Slovensko zváži.

"Slovensko je pripravené pomôcť v čo najvyššej možnej miere. To závidí od konkrétnych opatrení a to bude aj témou dnešnej diskusie so Zelenským. Budeme diskutovať o potrebách Ukrajinky a posnažíme sa im vyhovieť v rámci našich možností," povedal Heger.Premiér upozornil, že by mal byť v skupine s českým premiérom, lídrami troch pobaltských krajín a šéfkami vlád Dánska a Fínska na spoločnom stretnutí so Zelenským. Podotkol, že nie je dosť času, aby ukrajinský prezident absolvoval bilaterálne rozhovory s lídrami všetkých 27 členských krajín EÚ.