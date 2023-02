Kmotra českého podsvetia Františka Mrázka mal zabiť Slovák! Na jeho dolapenie zostávajú tri roky

archívne video

Najznámejší český mafián František Mrázek, ktorý začínal ako vekslák a v 90-tych rokoch sa stal vplyvným podnikateľom, prišiel o život vo veku 47 rokov. O tom, že ho v roku 2006 profesionálnym spôsobom zabil nájomný vrah zo Slovenska, informovala TV Joj. Udialo sa to pred zámkom Lhotka v Prahe IV. Policajti majú informácie, akým spôsobom bol zabitý, no keďže prebieha vyšetrovanie, nechcú to konkretizovať. Do úvahy prichádzajú dve možnoti, vrah použil ostreľovačku na niekoľko sto metrov alebo ho zastrelil zblízka pištoľou s tlmičom.

Bývalý šéf útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu pre TV JOJ potvrdil, že všetky indície viedli k tomu, že nájomným vrahom bol muž zo Slovenska. Boli však nepriame a Slováka museli prepustiť. Pred súdom by neobstáli. Mrázkov vrah je tak stále na úteku. Špeciálny tím na prípade stále pracuje, na dopadnutie a usvedčenie vraha im zostávajú už iba tri roky. Potom bude celý prípad premlčaný.