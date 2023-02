Britský premiér Rishi Sunak hodnotil transatlétky v športe: Takto definuje ženu!

archívne video

Hosťom Piersa Morgana v TalkTV bol jeden z najsledovanejších mužov Británie, premiér Rishi Sunak. Transgender športovcov súťažiacich v ženskom športe považuje za nefér voči ostatným ženám, píše The Sun. Ako pokračoval, veľa ľudí to podľa neho vidí rovnako. "Iste, treba brať ohľad aj na ľudí, ktorí uvažujú o zmene pohlavia alebo tak už spravili. Nech sa však na to pozrieme z akéhokoľvek hľadiska, či už ide o sex, vyhradené priestory pre ženy, alebo samotné väzenia, rozhodujúcim faktorom je vždy to, že na biologickom pohlaví skutočne záleží. A vlastne sme to videli nedávno na tom, čo sa deje v Škótsku," vyjadril sa.

Ako informuje Metro, Sunak poukazoval na škótsku premiérku Nicolu Sturgeonovú, ktorá verejnosti sľúbila, že spraví všetko pre to, aby zabránila schváleniu reforiem v oblasti slobodného výberu pohlavia. Problém sa prehĺbil po kauze Isly Brysonovej, ktorá bola, ešte ako muž Adam Graham, odsúdená za znásilnenie dvoch žien. Po rozsudku ju najprv previezli do Cornton Vale, jedinej ženskej väznice v Škótsku, no po protestoch verejnosti skončila napokon v cele pre mužov. Prípad sa ešte vyostril, keď Brysonová tvrdila, že nie je skutočnou transgender.

Po tom, ako sa Nicola Sturgeonová jasne vyjadrila v súvislosti s definíciou ženy, britský premiér trval na tom, že samozrejme, že vie, ako vyzerá žena. "S jednou som ženatý a mám s ňou dve dcéry. A je naozaj dôležité, aby vyrastali v spoločnosti, kde sú rešpektované ich potreby, či už ide o bezpečnosť alebo oddelené šatne v škole pred telesnou výchovou," vysvetlil.

Pomoc Ukrajine

Ďalšia téma sa týkala vojenskej pomoci. Rishi Sunak nevylúčil vyslanie britských lietadiel na Ukrajinu. Ako však povedal, ide o veľmi sofistikované stroje, pri ktorých je potrebné školenie aj niekoľko mesiacov, ak nie rokov. "Nejde len o samotné vybavenie, ale aj výcvik a schopnosti, ktoré predchádzajú tomu, aby ich mohla ukrajinská armáda používať," vysvetlil.