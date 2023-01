Babiša môže kauza Čapí hnízdo stáť ďalšie voľby, povedala Nagyová

"Dnes ho táto kauza môže stáť ďalšie voľby," povedala Nagyová, čím pripomenula, že český expremiér kandiduje v prezidentských voľbách. Tie sa v Česku uskutočnia o týždeň. Predseda hnutia ANO patrí v prieskumoch k trom hlavným favoritom. Nagyová v záverečnej reči tiež rozporovala závery štátneho zástupcu (prokurátora) Jaroslava Šarocha. Podľa neho brala projekt Čapieho hnízda ako svoj, a preto sa dotáciu snažila získať za každú cenu. Ona, naopak, tvrdí, že práve pre jej vzťah k projektu bola motivovaná neurobiť nijakú chybu.

Galéria fotiek (2) Súd s Babišom pokračuje

Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

Zlosť ju prešla, keď sa jej ospravedlnil vyšetrujúci policajt

"Z pôvodného obvinenia bolo vidieť, že to robil niekto, kto vôbec nerozumie svetu dotácií," vyhlásila obžalovaná o prvotnom znení obvinenia. Žiadne dôkazy o trestnom čine podľa nej nie sú. "Nehnevám sa ani na políciu, ani na štátne zastupiteľstvo (prokuratúru), ani na médiá," povedala Nagyová. Zlosť ju vraj prešla vtedy, keď sa jej vyšetrujúci policajt ospravedlnil. "To mi stačilo, aby som pochopila, že to nemám brať osobne," povedala s rečníckou otázkou, do ktorých poschodí asi kauza siaha. Podľa Nagyovej bude mať táto kauza "obrovský vplyv" na svet dotácií a na istoty, ktoré v ňom existujú. Mnohí úradníci sa podľa nej dnes boja povedať svoj názor.

Obžalovaná neverila, že sa dostanú až sem...

"Verím, že všetkým, ktorí majú oči a uši otvorené, sme dokázali, že k nijakému úmyselnému trestnému činu tu nedošlo," dodala na záver bývalá podpredsedníčka predstavenstva holdingu Agrofert. Prípad podľa jej slov spôsobil v jej živote masaker. "Nikdy som neverila, že sa dostaneme až sem," dodala. Štátny zástupca navrhol uznať obžalovanú Janu Nagyovú za vinnú a odporučil pre ňu trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s päťročným podmienečným odkladom. Zároveň jej navrhol peňažný trest 500 000 korún (približne 20 000 eur).