Vláda schválila prvú vakcínu na svete pre včely: Ide o nový spôsob boja proti chorobám

WASHINGTON - Americká vláda v noci na štvrtok schválila prvú vakcínu na svete pre včely. Ide o nový spôsob boja proti chorobám, pre ktoré vymierajú celé včelstvá potrebné na opeľovanie rastlín. Informoval o tom denník The Guardian.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva súhlasilo s podmienečným schválením vakcíny proti infekčnému ochoreniu mor včelieho plodu, ktorú vyvinula tamojšia biotechnologická spoločnosť Dalan. "Naša vakcína je v oblasti ochrany včiel medonosných prelomová," uviedla riaditeľka spoločnosti Annette Kleiserová. Dodala, že jej firma je "pripravená zmeniť spôsob starostlivosti o hmyz, čo ovplyvní produkciu potravín na celosvetovej úrovni". Vakcína je určená na boj proti moru včelieho plodu, ktorý zapríčiňuje baktéria Paenibacillus larvae.

Včelári boli nútení spáliť všetky infikované včelstvá

Toto ochorenie oslabuje a následne zabíja celé kolónie včiel. V súčasnosti proti nemu neexistuje liečba. Vakcínou sa časť baktérií dostane do materskej kašičky, ktorou včely robotnice kŕmia kráľovnú. Očkovacia látka sa dostane do vaječníkov kráľovnej, tá následne nakladie vajíčka a vyliahnuté larvy budú mať proti moru imunitu. The Guardian pripomína, že v niektorých oblastiach Spojených štátov sa mor včelieho plodu objavil až vo štvrtine úľov. Včelári boli preto nútení zlikvidovať a spáliť všetky infikované včelstvá a ostatným jedincom nasadiť antibiotiká, aby tak predišli šíreniu nákazy.

Spojené štáty sa pri opeľovaní vo veľkej miere spoliehajú na riadené včelstvá. Úle so včelami častokrát prepravujú cez celé územie krajiny, aby včely oplodnili všetky plodiny od mandlí až po čučoriedky. Deje sa tak preto, lebo tamojšia populácia voľne žijúcich včiel rapídne klesá najmä z dôvodu straty prirodzeného prostredia, používania pesticídov a klimatickej zmeny.