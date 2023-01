Eurozóna potrebuje ďalšie opatrenia na obmedzenie inflačných očakávaní, tvrdí šéf nemeckej centrálnej banky

FRANKFURT NAD MOHANOM - Eurozóna potrebuje prijať ďalšie opatrenia na obmedzenie inflačných očakávaní a návrat inflácie k cieľovej úrovni Európskej centrálnej banky (ECB), ktorou sú 2 %. Vyhlásil to v pondelok člen Rady guvernérov ECB a šéf nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

"Naše mesačné prieskumy medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi ukazujú výrazný nárast dlhodobých inflačných očakávaní," povedal Nagel v rozhovore pre Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, ktorý v pondelok zverejnila na webovej stránke Bundesbank. "Pevne verím, že musíme prijať ďalšie opatrenia v oblasti menovej politiky, aby sme zastavili a zvrátili tento trend," dodal.

ECB minulý rok zvýšila úrokové sadzby o 250 bázických bodov a predstavitelia banky signalizovali, že prídu ďalšie zvýšenia. Prezidentka ECB Christine Lagardová minulý týždeň upozornila, že banka nemôže dovoliť, aby sa vysoká miera inflácie zakorenila. Nagel zopakoval toto stanovisko a povedal, že by bolo nesprávne konať teraz príliš váhavo zo strachu, že vyššie náklady na pôžičky by mohli poškodiť ekonomický rast.

"Potom by sme boli nútení sprísniť politiku ešte výraznejšie, čím by sme ešte viac zaťažili ekonomiku," poznamenal Nagel. Uviedol tiež, že je optimista a verí, že Nemecko sa dokáže vyhnúť vážnemu ekonomickému prepadu, pričom očakáva len mierny pokles hospodárstva. Je tiež presvedčený, že v strednodobom horizonte sa podarí skrotiť vysokú mieru inflácie. "Existuje výrazné riziko silnejších sekundárnych vplyvov, pretože dohody o vyšších mzdách by mohli predĺžiť obdobie vysokej miery inflácie," dodal.