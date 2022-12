Plánovača únosu guvernérky štátu Michigan odsúdili na 16 rokov

Prokuratúra súdu opakovane predkladala nahrávky a príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých Fox označoval Whitmerovú za tyrana, namietal proti obmedzeniam, ktoré v štáte zaviedla v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19, a uvažoval o druhej americkej revolúcii. Prokuratúra označila Foxa za hrozbu pre bezpečnosť guvernérky a samotnú demokraciu.

Whitmerová je členkou Demokratickej strany a na čele štátu Michigan je od roku 2019. Rok nato niektorých obyvateľov štátu pobúrili prísne karanténne opatrenia, ktoré zaviedla pre šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Účastníci protestov, ktoré podporoval i americký prezident Donald Trump, to guvernérke vyčítali ako porušovanie osobných slobôd.

Rozsudok bude vynesený v stredu

Foxa spolu s Barrym Croftom mladším obvinili z toho, že boli lídrami sprisahania, ktorého cieľom bolo vystupňovať vášne v tábore protivládnych extrémistov tesne pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a uniesť guvernérku. Foxov advokát Christopher Gibbons však svojho klienta na súde opísal ako človeka, ktorý mal "veľké reči", ale žiadnu reálnu šancu na útok. Gibbons povedal, že agenti FBI "šli" po Foxovi, predstierali, že sú jeho priateľmi a nabádali ho na sprisahanie, ktoré pritom on sám ani nedokázal naplánovať. "Adam Fox bol nezamestnaný opravár vysávačov, ktorý si svoju frustráciu vybíjal na sociálnych sieťach, no dodržiaval zákony štátu Michigan," uviedol Gibbons pred súdom. Rozsudok nad Croftom bude vynesený v stredu, dodala agentúra AP.

Fox a Croft sa v roku 2020 stretli s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi v štáte Ohio, cvičili so zbraňami v Michigane a Wisconsine a podľa dôkazov si mapovali okolie Whitmerovej dovolenkového sídla. Whitmerovej sa fyzicky nič nestalo. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) na jeseň 2020 kauzu ukončil zadržaním 14 osôb. "Nemali žiadny plán, čo s guvernérkou urobiť, ak by ju skutočne zadržali. Paradoxne to ich robilo nebezpečnejšími, nie menej nebezpečnými," uviedol prokurátor Nils Kessler.

Z dvojice mužov, ktorí sa priznali k sprisahaniu a svedčili proti Foxovi a Croftovi, je Ty Garbin už na slobode po odpykaní dva a polročného trestu odňatia slobody, zatiaľ čo Kaleb Franks dostal štvorročný trest. Whitmerová, ktorá bola v novembri zvolená na druhé funkčné obdobie, po súdnom procese povedala, že rozsudky ukázali, "že násilie a vyhrážky nemajú v našej politike miesto a tí, ktorí sa nás snažia rozdeliť, budú vzatí na zodpovednosť".