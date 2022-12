Trumpov obrázok úspešného podnikateľa sa rozpadá: Toľkoto zaplatil počas prezidentovania na daniach

Galéria fotiek (2) Trumpovo podnikanie medzi rokmi 2015 a 2020 vykázalo stratu v hodnote vyše 50 miliónov dolárov.

Zdroj: SITA/AP/Seth Wenig

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Donald Trump v prvých troch rokoch v úrade zaplatil na daniach 1,1 milióna dolárov a vo štvrtom roku nezaplatil nič. Jeho podnikanie medzi rokmi 2015 a 2020 vykázalo stratu v hodnote vyše 50 miliónov dolárov. Vyplýva to z dokumentov zverejnených kongresovým výborom pre štátne príjmy, píše denník The New York Times (NYT).