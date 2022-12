Kosovo oficiálne požiadalo o členstvo v Európskej únii

Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová, predseda parlamentu Glauk Konjufca a premiér Albin Kurti podpísali žiadosť, ktorú plánujú vo štvrtok odovzdať Českej republike. Tá má v súčasnosti rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. "Toto je otváranie novej kapitoly," povedal Kurti. "Pokrok bude závisieť od našej oddanosti k hlbokým a transformatívnym reformám, ktoré posilnia našu demokraciu a hospodárstvo," povedal.

Srbsko je proti

Kosovo má dlhoročný spor so Srbskom, ktoré okamžite Európsku úniu požiadalo, aby proces kosovskej kandidatúry zrušila. Prístupový proces Kosova, ktoré o členstvo v EÚ požiadalo ako posledná z krajín západného Balkánu, bude pravdepodobne dlhý a náročný – a to nie len z dôvodu napätej situácie so Srbskom, analyzuje AP.

Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Srbsko ho však odmieta uznať a doteraz považuje Kosovo za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Srbsko reagovalo na kosovskú žiadosť o členstvo v EÚ hnevom, píše AP. Srbskí predstavitelia uviedli, že päticu krajín, ktoré nezávislosť Kosova neuznávajú, požiadajú, aby túto iniciatívu v Bruseli blokovali.