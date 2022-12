Srbská premiérka o situácii v krajine: Kosovo je na pokraji ozbrojených konfliktov

"Musíme zo seba vydať to najlepšie, všetci spolu, aby sme sa pokúsili udržať mier. Sme skutočne na pokraji ozbrojených konfliktov vďaka jednostranným krokom Prištiny," povedal Brnabičová počas stretnutia so srbskými mimovládnymi organizáciami. Srbi na severe Kosova, pobúrení zatknutím bývalého policajta, zablokovali 10. decembra hlavné cesty a paralyzovali dopravu cez dva hraničné priechody so Srbskom.

Prítomnosť hliadok posilňujú už od októbra

Len niekoľko hodín po postavení barikád polícia zaznamenala tri útoky strelnými zbraňami na jednej z ciest vedúcich k hraniciam. Policajná a justičná misia EÚ zameraná na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX) vyhlásila, že na jej hliadku v noci niekto hodil granát. Minulý týždeň Belehrad požiadal mierové sily KFOR o povolenie vstúpiť s 1000 vojakmi na územie Kosova. Sily KFOR uviedli, že tento týždeň nasadili na severe Kosova "ďalšie jednotky a hliadky" a dodali, že svoju prítomnosť v regióne posilňujú od októbra.

Galéria fotiek (2) Napätie medzi Srbskom a Kosovom sa znovu rozhorelo počas minulého týždňa

Zdroj: SITA/AP Photo/Marjan Vucetic

Belehrad neuznáva štátnosť Kosova

Kosovo ako bývalá srbská provincia sa po intervencii NATO v roku 1999 dostalo pod správu misie OSN (UNMIK). V roku 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť. Misia KFOR pod vedením Severoatlantickej aliancie sa dosiaľ stará o vojenskú bezpečnosť v Kosove. Belehrad štátnosť Kosova neuznáva.