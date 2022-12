MIMORIADNY ONLINE Ak by Putin náhle zomrel, vojna na Ukrajine by sa skončila: Zelenskyj priblížil svoje plány

KYJEV - Rusko napadlo vo februári Ukrajinu preto, lebo boli ignorované jeho obavy týkajúce sa tzv. minských dohovorov z rokov 2014 a 2015, ktoré Kyjev uzavrel so seperatistami podporovanými Moskvou. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

22:00 Primátor ukrajinského mesta Melitopol Ivan Fedorov, ktorý je v súčasnosti v exile, tvrdí, že víkendové útoky ukrajinskej armády na toto mesto vyvolalo u ruských okupačných jednotiek paniku.

Americká spravodajská televízia CNN citovala v pondelok z Fedorovovho rozhovoru pre jednu z ukrajinských televízií, v ktorom vyhlásil, že ukrajinské jednotky cez víkend zasiahli základňu analytikov ruskej tajnej služby FSB v okupovanom Melitopole.

21:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priblížil svoje plány po skončení vojny s Ruskom. "Chcem ísť len k moru a dať si pivo," povedal podľa ukrajinských médií v rozhovore s americkým moderátorom Davidom Lettermanom nakrútenom v Kyjeve už v októbri pre program My Next Guest Needs No Introduction (Môjho ďalšieho hosťa netreba predstavovať) streamovacej platformy Netflix.

"Až do nášho víťazstva však budem prezidentom," povedal sebaisto 44-ročný Zelenskyj, ktorý bol do funkcie ukrajinského prezidenta zvolený v roku 2019. Podľa Zelenského sa môže vojna na Ukrajine rýchlo skončiť, ak by náhle zomrel ruský prezident Vladimir Putin, pretože autoritárske režimy sú prispôsobené jednej osobe.

"Ak tento človek odíde, inštitúcie sa zastavia. Takéto obdobie bolo aj v Sovietskom zväze. Všetko sa zastavilo," podotkol Zelenskyj. V prípade smrti v súčasnosti 70-ročného Putina by sa totiž podľa neho Rusko zaoberalo v prvom rade samo sebou.

Zelenskyj neverí, že by Putin na Ukrajine použil jadrové zbrane. "Je si vedomý toho, že keď ich použije, bude to mať dôsledky pre neho samotného," zdôraznil. Putin má podľa neho príliš rád život na to, aby sa odhodlal k takémuto kroku, dodal.

21:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol v pondelok počas videkonferencie s predstaviteľmi krajín skupiny G7 uskutočnenie "svetového mierového summitu". Ten by podľa Zelenského určil, ako a kedy má Kyjev implementovať jednotlivé body svojho mierového plánu, a to s cieľom zaistiť bezpečnosť a územnú celistvosť Ukrajiny.