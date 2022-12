Nemecko plánuje po odhalení príprav na puč sprísniť zákony o zbraniach

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BERLÍN - Nemecko plánuje sprísniť zákony o zbraniach, čím reaguje na odhalený pokus o prevrat zo strany krajne pravicovej teroristickej skupiny, ktorá chcela násilne zvrhnúť vládu a nastoliť do vedenia krajiny vlastného lídra. V rozhovore pre noviny Bild am Sonntag zverejnenom v nedeľu to uviedla ministerka vnútra Nancy Faeserová. Informovala o tom agentúra Reuters.