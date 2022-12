USA majú vo väzbe muža, ktorý údajne zostrojil bombu pre atentát nad Lockerbie

LONDÝN/WASHINGTON - Spojené štáty majú vo väzbe Líbyjčanov, ktorý údajne zostrojil bombu pre atentát na let Pan Am nad škótskym mestom Lockerbie, pri ktorom v roku 1988 zomrelo 270 ľudí. Pôvodnú správu škótskej prokuratúry, o ktorej informovala stanica BBC, dnes popoludní potvrdilo americké ministerstvo spravodlivosti. USA obvinili Adžílu Muhammada Masúda z účasti na najkrvavejšom teroristickom útoku na britskom území spred dvoch rokov.

"Rodiny obetí atentátu nad Lockerbie sa dozvedeli, že Adžíla Muhammad Masúd je zadržaný v Spojených štátoch," uviedla škótska prokuratúra, ktorá chce spolupracovať na objasnení úlohy Líbyjčana v atentáte s britskou a americkou vládou. Americké ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že je Líbyjčan vo väzbe. Stať má pred súdom vo Washingtone. Bude tak prvým z údajných páchateľov atentátu, ktorého budú súdiť na americkom území. Z 270 obetí útoku malo 190 americké občianstvo. Muž bol považovaný za experta na výbušniny režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a za strojcu výbušného zariadenia umiestneného na lete spoločnosti Pan Am z Londýna do New Yorku.

USA obvinili muža ešte v roku 2020

Pre výbuch zomrelo 259 ľudí na palube lietadla a 11 ľudí usmrtili padajúce trosky. Spojené štáty Masúda obvinili z účasti na atentáte v roku 2020. Podľa agentúry AP sa americkí vyšetrovatelia začali o mužov viac zaujímať, keď v roku 2017 získali prepis Masúddovho výsluchu z roku 2012. Líbyjským bezpečnostným zložkám po páde Kaddáfího režimu priznal, že zostrojil bombu a spolupracoval na jej umiestnení na palubu lietadla.

Operáciu nariadila líbyjská tajná služba a Kaddáfí mu za operáciu poďakoval. V Líbyi ale v danom čase nepanovali podmienky právneho štátu a je otázne, či výpoveď bola urobená bez nátlaku, uviedla AP. Americké ministerstvo neoznámilo, ako sa podarilo mužov zadržať. Podľa BBC v novembri kolovali informácie, že podozrivého uniesla v Líbyi jedna z miestnych milícií. To posilnilo špekulácie, že muž bude odovzdaný americkým úradom.

Viac ako 200 ľudí utrpelo zranenia

Jediným odsúdeným za atentát bol dôstojník líbyjských tajných služieb Abdal Basat Alí Midžrahí. V januári 2001 dostal doživotie. Midžrahí bol ale v auguste 2009 prepustený zo zdravotných dôvodov zo škótskeho väzenia do Líbye, kde v máji 2012 zomrel. Incident vo svojej dobe spôsobil značný rozkol medzi Líbyou a západnými štátmi vrátane USA, ktoré severoafrický štát obviňovali napríklad tiež z útoku na diskotéku v západnom Berlíne z roku 1986, pri ktorej zomreli traja ľudia, z ktorých dvaja boli americkí vojaci.

Viac ako 200 ďalších ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi asi 50 príslušníkov americkej armády. Kaddáfího vláda prijala zodpovednosť za útok na lietadlo nad Lockerbie až v roku 2003. Líbya sa dohodla na finančnej kompenzácii s rodinami zosnulých výmenou za zrušenie sankcií. Administratíva Georgea Busha mladšieho potom v roku 2006 Líbyu vyradila zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus a obnovila s ňou diplomatické vzťahy.