VIDEO Desivý odkaz Baracka Obamu: Demokracia stráca na sile, deje sa to po celom svete

V relácii Daily Show with Trevor Noah, cituje Vanity Fair, použil 44. prezident USA Barack Obama citát ohľadom demokracie, kde načrtol, že podľa definície si vyžaduje vychádzanie medzi ľuďmi, ktorí majú odlišné názory. Následne spomenul aj nepísané pravidlá hry pri voľbe zástupcov ľudí v krajine. "Toto nie je politický spor. Pravidlá hry, s ktorými sme predtým súhlasili, nám teraz prekážajú. Usporiadajú sa voľby a ten, kto získa najviac hlasov, vyhrá. Porazený prizná prehru a pokúsi sa vyhrať nabudúce. Takto by to malo vyzerať, no po celom svete sú tieto princípy spochybňované," vyjadril sa Obama.

Bývalého prezidenta USA zarazila aj účasť v posledných midterms. Ako sa vyjadril, po roku 2014, kedy bola zaznamenaná nízka účasť vo voľbách, vznikla následne anomália. "S príchodom Donalda Trumpa prišlo aj viac mladých voličov. Zvyčajne to vychádzalo 70 ku 30 alebo 60 ku 40 z hľadiska demokratov, čo bol obrovský rozdiel. Mladý človek má toho viac na práci, preto chodili voliť poväčšine starší ľudia. To sa však zmenilo," vysvetlil. Nadšenie republikánov počas posledných volieb preto nebolo podľa neho vôbec prekvapujúce.

Po voľbách však vznikla situácia, že demokrati si síce udržali väčšinu v Senáte, no stratili kontrolu nad Snemovňou. "Keď sa ukazuje, že výsledok s ktorým rátame nie je podľa našich predstáv, tak pre výhru sme schopní spraviť a hovoriť čokoľvek. Je to veľmi nebezpečné a už to nie je len problém USA, ale celého sveta. Demokracia sa takýmto spôsobom len oslabuje," dodal na záver Obama.