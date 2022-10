Nemecký prezident Steinmeier v ohrození: V Kyjeve bol vyhlásený letecký poplach

KYJEV - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjeve, kde je práve na neohlásenej návšteve nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, bol vyhlásený letecký poplach, uviedol na svojom webe denník Ukrajinska pravda. Varovanie pred náletmi dal do súvislosti s informáciami nemenovaných zdrojov z rozviedky, podľa ktorých z Bieloruska odštartovalo desať ruských dronov Šáhed-136 iránskej výroby, používaných na priamy útok na cieľ.

Pokiaľ je vyhlásený letecký poplach, jednoznačne hrozia nálety, konštatoval hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Dodal, že nemôže komentovať súčasnú situáciu, urobiť tak bude môcť až podľa výsledku práce protivzdušnej obrany. Dá sa podľa neho ale povedať, že to nie je prvýkrát, čo Rusi útočia na Kyjev z Bieloruska; drony v tomto prípade sledujú tok rieky Dneper z Bieloruska až do Kyjeva. Cez deň je však ľahšie drony zostreľovať za pomoci rôznych zbraní, od veľkorážnych guľometov cez protilietadlové delá a protilietadlové riadené strely až po stíhačky.

Nemecký prezident Steinmeier pricestoval dnes ráno do Kyjeva vlakom na svoju prvú návštevu od začiatku ruskej invázie. "Pre mňa je veľmi dôležité v tejto fáze útokov dronmi, strelami s plochou dráhou letu a raketami vyslať Ukrajincom znamenie solidarity," uviedol nemecký prezident po príchode do ukrajinskej metropoly, kde má počas dňa rokovať so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Galéria fotiek (2) Bezpilotné drony útočili na Kyjev.

Zdroj: profimedia.sk

Steinmeier prišiel do Kyjeva po tom, čo sa mu dvakrát nepodarilo cestu podniknúť. V apríli, keď chcel navštíviť ukrajinskú metropolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, mu Kyjev odkázal, že si jeho návštevu nepraje. Steinmeier potom mal odísť do Kyjeva minulý týždeň. Po sérii raketových a leteckých útokov ruskej armády na veľké ukrajinské mestá ale návštevu z bezpečnostných dôvodov zrušil.