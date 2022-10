VIDEO Briti nestrácajú humor: Premiérka alebo hlávka šalátu? Kto vydrží dlhšie?!

Na videu, ktoré je možno sledovať v priamom prenose je šalát ozdobený blonďavou parochňou s namaľovaným úsmevom. Video sprevádza anketa, v ktorej 97 percent z viac ako 13.000 hlasujúcich dáva väčšiu šancu šalátu ako premiérke. Denník už dokonca na instagrame ponúka špeciálny filter, ktorý fotografiu užívateľa upraví tak, aby sa podobal čoraz slávnejšej hlávke šalátu. Rovnaký šalát sa dnes objavil aj na titulnej strane denníka Daily Star.

Trussová čelí v posledných týždňoch kritike najmä za svoje plány a reformu daní a hospodárstva, ktorými chcela naštartovať britskú ekonomiku. Jej kroky vyvolali prudký zvrat na finančných trhoch, ktorý spôsobil paniku nielen v opozícii ale aj v jej vlastných radoch.

Vtipy so šalátom odštartoval minulý týždeň The Economist, ktorý prirovnal Trussovú k tancujúcemu ľadovcu a napísal, že premiérka má životnosť "asi ako ľadový šalát z regálu v obchode". Od vymenovania premiérkou 6. septembra po prvú vládnu krízu totižto podľa The Economist uplynulo sedem dní. Šalát za 60 centov má podľa predajcov vydržať desať dní.