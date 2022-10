Gazprom má záujem prevádzkovať plynovod Turecký prúd, tvrdí Szijjártó

Galéria fotiek (2) Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó

BUDAPEŠŤ/MOSKVA - Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom potvrdila svoj záväzok dlhodobého prevádzkovania plynovodu Turecký prúd, a to aj z hľadiska dlhodobej perspektívy dodávok plynu Maďarsku. Vyhlásil to v stredu večer v Moskve maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, ktorý sa stretol so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.