VIDEO Hrôza na letisku: Z Boeingu 747 po štarte odpadlo koleso, stokilový balvan sa rútil k zemi

TARANTO - Let z Talianska do Spojených štátov sa začal priam katastrofálne. Lietadlo Boeing bolo len pár metrov vo vzduchu, keď zrazu z neho odpadlo jedno koleso. Situácia sa mohla skončiť veľmi tragicky, keby sa incident odohral nad centrom mesta. Našťastie sa nič také nestalo. Lietadlo však ešte muselo pristáť.

V utorok 11. októbra sa na letisku Taranto v Taliansku odohrala desivá scéna. Druhé najväčšie lietadlo na svete, Boeing 747-400 Large Cargo Freihter, známy tiež ako Dreamlifter, prešiel zrejme zlou technickou a bezpečnostnou kontrolou. Keď sa lietadlo odlepilo z letovej dráhy a malo namierené do Spojených štátov, len pár metrov nad zemou z neho odpadlo koleso, informuje Corriere Della Sera.

Lietadlo prišlo o koleso z hlavného podvozku. Spoločnosť Atlas Air prevádzkovala tento let pod názvom 5Y4231. Talianske médiá informovali, že Boeing prišiel o jedno zo svojich pristávacích kolies. Keďže išlo o druhé najväčšie lietadlo sveta, zodpovedala tomu aj hmotnosť kolesa, ktoré vážilo 100 kg. Incident bol dokonca zachytený na videu.

Portál Simple Flying oslovil spoločnosť Boeing s tým, aby sa k situácii vyjadrila. "Lietadlo Dreamlifter v spolupráci s leteckou spoločnosťou Atlas Air úspešne dopravilo cestujúcich do Charlestonu, kde malo aj pôvodne namierené. V dnešných ranných hodinách, keď sa lietadlo odlepilo zo zeme na letisku Taranto-Grottaglie v Taliansku, prišlo o jedno koleso z podvozku. Pri vyšetrovaní budeme nápomocní, ako to len pôjde," vyjadrila sa spoločnosť.

Na videu môžete vidieť lietadlo Boeing 747, ako odlieta z talianskeho letiska. Tesne po odlepení od zeme vidieť pod ním čierny objekt. Je to koleso, ktoré sa rúti smerom nadol. Napokon dopadne na pristávaciu dráhu a zmizne z dohľadu. Neskôr ho personál letiska našiel vo vinici na konci pristávacej dráhy.

Nešlo o prvú poruchu

Nebolo to prvýkrát, čo Boeing 747 pristál s poruchou hlavného podvozku. FlightRadar24.com všetkým pripomenul incident Boeingu 747, ktorý prevádzkoval let pre Virgin Atlantic v roku 2014. Tomuto lietadlu zlyhal pravý vonkajší hlavný prevod a aj napriek tomu bezpečne pristálo na letisku Gatwick vo Veľkej Británii.

Dreamlifter je 19-ročné lietadlo. V súčasnosti ho prevádzkuje spoločnosť Atlas Air, no jeho história siaha až do roku 1989, kedy si ho prvýkrát objednali Malaysia Airlines. Prvý let mal v auguste 1992 a bol doručený o pár týždňov neskôr. Lietadlo bolo prerobené na variant Large Cargo Freighter v roku 2007, keď prešlo z Malaysia Airlines do Evergreen International Airlines. V súčasnosti sú na svete štyri Boeingy 747-400 (LCF). Všetky tieto lietadlá prevádzkuje spoločnosť Atlas Air.