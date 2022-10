Ovplyvní Putin svetovú ekonomiku? Západ má obavy, svoju pozornosť upiera na Rusko a Saudskú Arábiu

Rusko chce diskutovať s členmi OPEC-u (Spoločenstvo krajín vyvážajúcich ropu) o možnom znížení exportu o celé dva milióny barelov denne. Z pohľadu Ruskej federácie by takýto krok pomohol Putinovi s financiami. Hrozba zákazu dovozu ropy do Európy by pominula. V opačnom prípade by stúpla cena palív a svetová inflácia by sa ešte viac prehĺbila, informuje Daily Mail.

Craig Erlam, analytik z obchodnej platformy OANDA, uviedol, že zníženie ceny palív nie je dobrým znamením. "Ono sa to odzrkadlí neskôr a bohužiaľ to nebude mať pozitívny dopad," uviedol. "Rusko bude musieť nájsť nových kupcov. Začiatkom decembra totiž vstúpi do platnosti embargo od EÚ. V prípade vyššej ceny paliva by sa obmedzila výroba v mnohých krajinách," vyjadrili sa analytici z Commerzbank.

Cenové výkyvy

Moskva tiež čelí tlaku zo strany USA a ďalších členov Skupiny siedmich krajín, aby do 5. decembra zastropovala ceny ruskej ropy. K ich prudkému navýšeniu došlo v lete tohto roku, keď sa trhy obávali, že Rusko v dôsledku sankcií od EÚ, zastaví kohútik, prípadne rapídne zníži export. Napokon to netrvalo dlho, ale hrozba visí stále vo vzduchu. Nie je jasné, aký vplyv by malo zníženie ruskej a saudskoarabskej produkcie na svetové ceny ropy a benzínu, pretože ostatné členské krajiny už nie sú schopné splniť kvóty stanovené OPEC+.

Náznak hrozby

Pokiaľ OPEC zníži produkciu ropy o 1 milión barelov denne, svetová produkcia by pravdepodobne klesla o približne 550 000 barelov. OPEC v októbri znížila produkciu ropy o 100-tisíc barelov. Toto skôr symbolické gesto sa neodzrkadlilo na zvýšení cien, ale upozornilo, že pokiaľ budú ceny za ropu naďalej klesať, OPEC+ siahne po opatreniach. Vyššia inflácia oslabuje kúpnu silu spotrebiteľov. Vyššie ceny ropy, zemného plynu a ruské sankcie mali za následok nárast svetovej inflácie.

Ceny ropy v USA v piatok minulý týždeň klesli pod 80 dolárov za barel. Pred stretnutím OPECU sa cena pohybovala na úrovni 86,3 doláru. Biely dom odmietol situáciu komentovať, no tlačová tajomníčka Karine Jean-Pierreová v utorok novinárom povedala, že USA neuvoľnia do obehu viac ropy zo svojich rezerv, aby sa tak zvýšili svetové zásoby.