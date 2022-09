Babiš junior označil svoj podpis na akciách farmy Čapí hnízdo za falošný

PRAHA - Podpis na listine s akciami Farmy Čapí hnízdo, ktoré vlastnil Andrej Babiš junior, je podľa neho falošný. Syn českého expremiéra to povedal v piatok novinárom po skončení svojej výpovede pred súdom, informuje spravodajkyňa TASR.

Babiš junior vypovedal, že akcie spoločnosti Farma Čapí hnízdo nikdy nedržal v ruke. Sudca Jan Šott mu ukázal zmluvu o prevode akcií na švagra Andreja Babiša staršieho Martina Herodesa. Babiš povedal, že zmluvy videl prvýkrát na polícii. Spomína si však na podpis istého dokumentu v prítomnosti finančnej riaditeľky Agrofertu. S niekoľkostranovou listinou sa bližšie nezoznámil, lebo jej nerozumel. Uviedol tiež, že jeho otec z neho urobil bieleho koňa a blázna.

Andrej Babiš mladší svoj vzťah s otcom opísal slovami, že spolu nekomunikujú. Na otázku sudcu, aké pocity k nemu má, odpovedal, že žiadne. "Ani pozitívne, ani negatívne," uviedol Babiš junior. Neskôr však po otázkach obhajcov povedal, že jeho vzťah k otcovi je skôr negatívny, ale nie je pravda, že by mu chcel ublížiť.

Galéria fotiek (2) Andrej Babiš mladší na súde.

Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

Súd sa tiež zaoberal jeho zdravotným stavom. Babiš mladší priznal, že mu bola diagnostikovaná schizofrénia, ale on s diagnózou nesúhlasí. Tvrdí totiž, že bola stanovená na základe klamlivého posudku. Syn expremiéra povedal, že je ochotný podrobiť sa vyšetreniu súdnym znalcom, ktoré navrhovala obhajoba. "Povedal som sudcovi, že súhlasím s tým, aby bol vyšetrený môj duševný stav," zopakoval novinárom po skončení pojednávania.

Jeden z Babišových obhajcov, Eduard Bruna, novinárom povedal, že sú zatiaľ s priebehom konania spokojní. "Nedopadlo to zle. Keď posúdite text obžaloby, mohlo to dopadnúť oveľa horšie pre nášho klienta," komentoval výpoveď Babiša mladšieho advokát Bruna. Andrej Babiš junior mal pôvodne vypovedať prostredníctvom videokonferencie zo Švajčiarska. Potom si to ale rozmyslel a na súd prišiel napokon osobne. Súdne pojednávanie bude pokračovať v pondelok 26. septembra.