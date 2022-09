Na súde v kauze Čapí hnízdo neplánovane vypovedala novinárka pre svoj článok

Pokorná napísala vo štvrtok článok, ktorý urobila na základe rozhovoru so svedkyňou Filipovou krátko po skončení jej výpovede pred súdom. Tá jej údajne povedala: "On (Babiš) hovoril, že moja motivácia je taká, že ma nemá rád. Ach jaj. Tak to môže byť rád, že som toho nepovedala ešte viac."

Sudca Jan Šott to považoval za natoľko závažné, že sa rozhodol novinárku, ktorá bola prítomná aj na piatkovom pojednávaní, ihneď vypočuť. Pokorná uviedla, že nahrávku uvedeného výroku nemá. Sudca sa preto rozhodol, že svedkyňu Filipovú budú musieť vypočuť ešte raz, aby súdu vysvetlila, čo týmto tvrdením myslela. Úradníčka Eva Filipová vo štvrtok vypovedala, že už pred 15 rokmi evidovala náznaky, že za projektom farmy Čapí hnízdo bol Andrej Babiš. Ten však tvrdí, že s ním nemá nič spoločné.