V Londýne sa doslova zastavil život: Desaťtisíce ľudí čakajú v kilometrových radoch! Chcú vidieť rakvu kráľovnej

Rakvu s pozostatkami britskej kráľovnej Alžbety II. v utorok večer letecky priviezli do Londýna. Lietadlo pristálo na základni Britského kráľovského letectva (RAF) Northolt. Rakvu do Londýna previezli zo škótskeho Edinburghu, kde bola od pondelka vystavená s poctami v Katedrále svätého Egídia. Sprievod z katedrály zamieril na edinburské letisko popoludní po 16.30 h miestneho času (17.30 h SELČ). Pozdĺž jeho trasy sa zhromaždili davy ľudí, píše BBC. Zosnulú panovníčku na tejto ceste sprevádzala jej dcéra princezná Anna. Lietadlo typu Boeing C-17 Globemaster s pozostatkami kráľovnej pristálo okolo 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) na leteckej základni Northolt pri Londýne.

Galéria fotiek (16) Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

Po tom, ako rakvu s pozostatkami doviezli do Londýna, sa v metropole Anglicka doslova strhlo šialenstvo a zastavil sa život. Desaťtisíce ľudí sa totiž vybralo do ulíc, kde sa snažili obsadiť si najlepšie miesta. Podľa portálu Daily Mail sa cez Londýn tiahne vyše 8-kilometrový rad ľudí, pričom odhadujú, že bude trvať aj 40 hodín, kým sa niektorí dostanú na rad do Westminsterského paláca, kde bude rakva kráľovnej vystavená od 17. hodiny miestneho času. Celkovo bude vystavená štyri dni vystavená so štátnymi poctami vo Westminster Hall, najstaršej časti Westminsterského paláca. Pohreb sa uskutoční 19. septembra.

Ľuďom, ktorí sa takto vybrali do ulíc, pritom nevadilo, že počasie v Londýne nebolo priaznivé - posledné dni tam boli intenzívne dažde. Na ulici spievali hymnu, jedli pizzu, ktorú označili "požehnanú Bohom", pretože ju ľuďom doniesol arcibiskup z Yorku. Na mieste sú aj vojenskí veteráni, ktorí bdeli, aby si nepokrčili uniformy. Úrady očakávajú, že vzdať úctu kráľovnej príde až milión ľudí, pričom asi 400-tisíc zo zahraničia. Mnohí ďalší môžu mať problém dostať sa do Londýna kvôli obrovskému napätiu, ktorému musia dopravné siete čeliť.

Rad začína na Albert Embankment, pozdĺž Belvedere Road, za London Eye. Následne prechádza cez Lambeth Bridge, pozdĺž South Bank popri Národnom divadle, Tate Modern a HMS Belfast a končí v parku Southwark. Na fotografiách vidno naobliekaných ľudí, mnohí majú stany, rybárske stoličky, prípadne stoja na ulici len tak, s dáždnikom v ruke, prípadne zabalení v deke. Ba čo viac, úrady plánujú predĺžiť kaviarniam a reštauráciám možnosť mať otvorené aj počas noci, aby tam mohli čakajúci dav obslúžiť a ponúknuť im teplé jedlo či nápoje.

Galéria fotiek (16) Zdroj: SITA / AP Galéria fotiek (16) Zdroj: SITA / AP

Rakvu zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. prepravili v stredu popoludní z Buckinghamského paláca do sídla parlamentu, kde ju vystavia na verejnú úctu do pondelkového pohrebu. V sprievode ulicami centra Londýna kráčali za lafetou s rakvou Alžbetine deti vrátane kráľa Karola III., informuje TASR na základe správy televízie Sky News. Rakvu zahalenú v kráľovskej štandarde a s imperiálnou korunou na vrchu viezli na delovej lafete ťahanej koňmi. Ide o poslednú cestu Alžbety II. z Buckinghamského paláca, jej londýnskeho sídla, pripomína stanica BBC.

Počas prevozu znel zvon Big Ben a každú minútu sa z londýnskeho Hyde Parku ozývala delostrelecká salva. Trasu lemovali davy ľudí, ktorí sprievod sledovali v úcte mlčky. Za rakvou kráčali štyri deti Alžbety II. – kráľ Karol III., princezná Anne a princovia Andrew a Edward. Za nimi boli jej vnukovia vrátane princa Williama a princa Harryho, ako aj ďalší členovia kráľovskej rodiny. Na sprievode sa zúčastnilo tiež približne 1000 príslušníkov armády.

Galéria fotiek (16) Zdroj: SITA / AP Galéria fotiek (16) Zdroj: SITA / AP Galéria fotiek (16) Zdroj: SITA / AP

Kráľovná manželka Kamila, princezná z Walesu Catherine a vojvodkyne Sophie a Meghan prišli do Westminsterského paláca autom. Alžbetinu rakvu od 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) vystavia na štyri dni so štátnymi poctami vo Westminsterskej sále, najstaršej časti sídla britského parlamentu. Otvorená pre verejnosť bude 24 hodín denne až do pondelkového rána – do dňa pohrebu.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra popoludní vo svojom škótskom sídle Balmoral. Bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov.