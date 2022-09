Od pondelka už neplatí dohoda o zjednodušenom udeľovaní víz medzi EÚ a Ruskom

BRUSEL - Pre občanov Ruskej federácie prestala od pondelka (12.9) platiť dohoda o zjednodušenom udeľovaní víz uzavretá s EÚ, ktorá im doteraz umožňovala pomerne jednoduchý vstup do európskeho schengenského priestoru. Informuje o tom spravodajca z Bruselu.

Na pozastavení platnosti vízovej dohody s Ruskom sa pred dvoma týždňami dohodli ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ, čo Európska rada odobrila koncom minulého týždňa. Nové opatrenie výrazne zníži počet nových víz udelených občanom Ruska do schengenského priestoru – ten zahŕňa 22 štátov EÚ a ďalšie štyri európske krajiny (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Poplatok za žiadosť o schengenské vízum sa po novom zvýši z 35 eur na 80 eur a potrebné budú aj ďalšie doklady. Čas spracovania žiadostí bude dlhší ako doteraz a vzniknú aj obmedzenia týkajúce sa víz na viac vstupov do schengenského priestoru. Sprísnenie pravidiel by mohlo viesť k zamietnutiu žiadostí o víza a dokonca k zrušeniu súčasných víz. Podľa údajov Európskej komisie má víza na vstup do schengenského priestoru aktuálne takmer milión ruských občanov.

Usmernenia EÚ však poskytujú členským štátom eurobloku v tomto smere väčšie právomoci, ako aj základ pre podrobnejšie preskúmanie žiadostí o udelenie víz. EÚ však zároveň ponechala pre Rusov možnosť požiadať o víza z naliehavých dôvodov, najmä na cesty za rodinami s občianstvom krajín EÚ, ale aj novinárom, disidentom a zástupcom občianskej spoločnosti. Štáty EÚ majú právo znížiť alebo zrušiť vízové poplatky pre členov uvedených kategórií. Dohoda o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ruskom bola zavedená v roku 2007, ale krátko po ruskej invázii na Ukrajinu bola zrušená pre ruských podnikateľov, vládnych úradníkov a diplomatov.