WHO potvrdilo prvý prípad prenosu opičích kiahní z človeka na psa: Čo na to odborníci?

PARÍŽ – V metropole Francúzska bol hlásený prvý možný prípad prenosu opičích kiahní z človeka na psa. Doteraz to bolo len teoretickým rizikom, no skutočne sa potvrdil prenos z domáceho miláčika na dvoch mužov, ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti. Po tom, ako im bol zistený vírus opičích kiahní, prešlo len niekoľko dní a u ich psa sa objavili vyrážky.

Dvom mužom, ktorí spolu žijú, diagnostikovali začiatkom júna tohto roku v parížskej nemocnici opičie kiahne. Po dvanástich dňoch sa u nich začali objavovať prvé príznaky. Prešlo ďalších niekoľko dní a na koži ich psa boli spozorované vyrážky. Po tomto zistení ho išli dať otestovať. Ich domáci miláčik bol pozitívne testovaný na rovnaký typ opičích kiahní, akým trpel jeden z mužov. Prípad je opísaný vo vedeckom časopie The Lancet.

Muži sa vyjadrili, že pes spával s nimi v posteli. Počas venčenia sa ho snažili držať ďalej od zvierat a ostatných ľudí. "Podľa našich zistení nástup symptómov u oboch pacientov a následne aj u ich psa naznačuje prenos vírusu opičích kiahní z človeka na psa. Vzhľadom na kožné lézie u psa, ako aj pozitívne výsledky PCR testu vírusu opičích kiahní z análnych a ústnych výterov, potvrdzujeme skutočné ochorenie u psov. Nejde len o bežný prenos tesného kontaktu s ľuďmi alebo vzduchom," informujú odborníci v štúdií. Autori navrhli, aby štúdia vyvolala diskusiu o tom, či je potrebné izolovať domáce zvieratá od ich majiteľov aj napriek tomu, že majú opičie kiahne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Varovania prichádzali už dávno

Dr. Rosamund Lewisová sa pre CNN vyjadrila, že doteraz bol hlásený len prenos vírusu zo zvieraťa na človeka, pričom sa odvolával na prepuknutie opičích kiahní v USA, kde boli ľudia infikovaní vírusom cez domáce psy na farmách. "Ide o prvý prípad prenosu z človeka na zviera. Sú to pre nás nové informácie, no nestalo sa nič nezvyčajné. Rátali sme s tým, že by k tomu mohlo dôjsť. Už skôr sme hlásili, že domáce zvieratá by mali byť izolované od nakazených členov rodiny. Toto opatrenie sa stretlo s vlnou pobúrenia, ale ako teraz vidíme, malo svoje opodstatnenie," informovala Lewisová.

Ako pokračovala, nie je ešte isté, či bude infikovaný pes schopný preniesť vírus opičích kiahní naspäť na človeka. CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) hovorí, že infikovaní ľudia by sa mali držať ďalej od zvierat a počas leta vydalo vyhlásenie, že aj psi sa môžu nakaziť opičími kiahňami.

Odporúčania CDC

"Naďalej skúmame, ktoré druhy zvierat sa môžu nakaziť opičími kiahňami. U plazov, obojživelníkov či vtákov je to nepravdepodobné, no nevylučuje sa ich nákaza inými vírusmi," uvádza CDC. Rovnaké opatrenia, aké platia v prípade opičích kiahní medzi ľuďmi (hladkanie, objímanie, zdieľanie rovnakých miest na spanie,...), sa preto aplikujú aj pri kontakte človek – zviera.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Domáce zvieratá, ktoré mali blízky kontakt s osobou, ktorá mala príznaky opičích kiahní, by mali byť držané doma a mimo dosahu iných zvierat a ľudí minimálne 21 dní od posledného kontaktu," uviedla CDC. Okrem toho by sa nakazení majitelia nemali pohybovať v blízkosti svojho domáceho miláčika. Mali by požiadať iného člena domácnosti, aby sa o zviera postaral, ak je to možné. Ak infikovaná osoba a domáce zviera nemali blízky kontakt po nástupe príznakov, CDC odporúča požiadať niekoho, kto žije mimo domácnosti, aby sa o zviera postaral.