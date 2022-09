Piloti nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa avizovali na stredu a štvrtok ďalší štrajk

Galéria fotiek (3) Piloti ohlásili už druhý štrajk

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst

FRANKFURT NAD MOHANOM - Piloti nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa ohlásili v noci na utorok v poradí už druhý štrajk, ktorý sa má začať v stredu a trvať má do štvrtka. Aerolínie Lufthansa by štrajku ešte mohli zabrániť, a to ak prinesú serióznu ponuku, tvrdí odborový zväz Vereinigung Cockpit. Informuje o tom agentúra DPA.