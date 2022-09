V škôlke podávali deťom jedlo vo vreciach na odpadky: Riaditeľka chce podať trestné oznámenie

Situáciu v škôlke Kroupova sa snaží upokojiť aj starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková, ale situácia okolo skladovania potravín zostáva napätá. Celú kauzu odštartovala reportáž TV Nova. Zriadovateľ zariadenia tvrdí, že išlo o ojedinelý prípad z novembra 2021. Dotknutá kuchárka dostala vytýkací list a finančný postih. Niektorým rodičom sa ale nepáči spôsob vedenia škôlky.

Radnica ešte 29.augusta zvolala tlačovku, aby sa veci vysvetlili. „Na tlačovú konferenciu nesmeli znepokojení rodičia detí, ktorým bolo v MŠ Kroupova podávané jedlo z vriec na odpad. Mohli tam len k pani riaditeľke a pani starostke lojálni rodičia,“ povedal rozhorčene Blesku rodič Tomáš. Pritom hovorkyňa Prahy 5 Lenka Abessi tvrdí, že chceli dať priestor rodičom, ktorí sú nespokojní.

„Vypočula som naliehavé prosby výrazne početnejšej časti rodičov detí, ktorí sú pobúrení vytvorením kauzy jedným konkrétnym človekom a hlavne jej medializáciou prostredníctvom jeho väzieb na médiá. Považujem za správne poskytnúť tejto časti rodičov možnosť sa vyjadriť, keď im takáto možnosť zo strany TV Nova poskytnutá nebola,“ komentuje tlačová hovorkyňa. K vyvráteniu všetkých pochybností zriaďuje radnica nezávislú komisiu odborníkov. Nominovať jej členov môže aj opozícia.

„Znovu zdôrazňujem, že sa materská škôlka, teda predškolské deti, stali rukojemníkom vo vyhrotenom osobnom spore," uviedla Lenka Abessi. Dodala, že zdravie detí nebolo ohrozené. "Čo však deti pred nadchádzajúcim školským rokom ohrozuje, je medializácia celej kauzy,“ zdôraznila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Nova, screenshot

Osobné spory

Za celou kauzou má podľa radnice stáť jeden človek, ktorého manželka pracovala v škôlke ako vychovávateľka. Tá však nemala vzdelanie pre prácu s malými deťmi, tak jej odporučili aby si ho doplnila. Ona požiadala o študentský príspevok a študijné voľno. Obe požiadavky jej boli zamietnuté, tak si vzdelanie nedoplnila. Následne dostala výpoveď.

Lenže podľa jedného rodiča práve vyhodená učiteľka upozorňovala na nevhodné praktiky v materskej škole. „Keď sa dozvedela, že nie je možné získať od riaditeľky príspevok na štúdium, chcela nastúpiť do štátnej školy. Tam síce bolo možné študovať diaľkovo, ale výukové dni boli v bežný deň, a preto žiadala o študijné voľno,“ povedal rodič pre Blesk.

Riaditeľka teraz čelí vyhrážkam. "Objavujú sa fiktívne trestné oznámenia so zneužitím podpisov advokátov, riaditeľke sa vyhrážajú profesionálnou likvidáciou, ten tlak na ňu hraničí so šikanovaním, prenáša sa do atmosféry medzi pedagógmi i rodičmi a to negatívne dopadá aj na deti," vysvetľuje hovorkyňa radnice Lenka Abessi s tým, že riaditeľka chce podať trestné oznámenie