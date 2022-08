Odborníci varujú, že nás čakajú ťažké časy: Euro dosiahlo dvojdekádové minimum, a to len začína klesať!

Európa – Euro kleslo na svoje historické minimum za posledné dve desaťročia. Odborníci pritom tvrdia, že je to len začiatok, keďže Európu čakajú ťažké časy. Môže za to menová politika americkej centrálnej banky. Agresívne zvyšuje úrokové sadzby.

Úrokové sadzby Európska centrálna banka len zvyšovať začala a nie tak agresívne ako americká centrálna banka.

Spoločná mena Európskej únie klesla až o 1,1 % na 0,9928 USD, pritom ešte začiatkom mesiaca bola na hodnote 1,03 USD. S eurom sa v pondelok tohto týždňa obchodovalo na úrovniach, ktoré boli naposledy zaznamenané v roku 2002, len niekoľko rokov po vzniku meny, ako informoval Bloomberg.

Morgan Stanley, americká nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa správou investícií a finančnými službami predpovedá, že euro v tomto štvrťroku ešte klesne a to na 0,97 dolára, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od začiatku 21. storočia. Mohol by však klesnúť aj na úroveň 0,95 amerického dolára alebo možno aj nižšiu, pretože európsky problém s dodávkami energie, ktorý nás čaká neustále zvyšuje hodnotu doláru.

Ako uviedol v The Guardian Eric Dor, vedúci ekonomického výskumu na IESEG Vysokej škole manažmentu v Paríži: „Európska centrálna banka nemôže dopustiť, aby sa narušilo zvyšovanie úrokových sadzieb, pretože sa obáva vytvorenia dlhovej krízy pre najviac zadlžené krajiny eurozóny“.

Investori sa obávajú pádu krajín eurozóny do recesie v dôsledku vysokých cien energií a inflácie spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu. Investujú preto viac do doláru ako do európskych aktív.

Keďže podľa Európskej štatistickej agentúry Eurostat za viac ako polovicu tovaru v Európe sa platí dolárom, znamená to, že na zaplatenie ekvivalentného množstva tovaru v dolároch je potrebných viac eur.

Európania cestujúci do Ameriky pocítia pokles eura, ale naopak Američania z toho môžu profitovať. Pre podniky, ktoré sú orientované na energie a suroviny a málo tovaru vyvážajú môže slabšie euro znamenať explóziu nákladov. Najväčším víťazom z klesajúceho výmenného kurzu eura sú sektory orientované na export, ako je letecký, automobilový a luxusný priemysel.