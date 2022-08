OSN má nedostatok financií na humanitárnu pomoc vo svete: Bohaté krajiny sa zameriavajú najmä na konflikt na Ukrajine

Galéria fotiek (2) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí prostredníctvom diaľkového prenosu počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - Organizácia Spojených národov (OSN) má vo väčšine oblastí sveta rekordné problémy s nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie humanitárnej pomoci. Bohaté krajiny sa totiž zameriavajú najmä na konflikt na Ukrajine. Správu sme prevzali z webovej stránky denníka The New York Times.