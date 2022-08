Dobré správy z trhov: Ceny ropy sú najnižšie od začiatku vojny na Ukrajine, EÚ má takmer plné zásobníky plynu

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.41 h SELČ 93,53 USD (91,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,25 USD (3,36 %). V priebehu obchodovania sa dostala až na 93,50 USD/barel, čo znamená najnižšiu cenu Brentu od 21. februára, teda tri dni pred útokom Ruska na Ukrajinu, ktorý viedol k prudkému zvýšeniu cien komodity. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom klesla o 2,88 USD (3,18 %) na 87,78 USD/barel. To predstavuje najnižšiu cenu WTI od 3. februára.

Vysoký rast zásob ropy a benzínu v USA

Ceny ropy ovplyvnil nečakane vysoký rast zásob ropy a benzínu v USA, ako aj rastúce obavy z recesie, čo by znamenalo zníženie dopytu po surovine. Americké ministerstvo energetiky v stredu (3. 8.) informovalo o prudkom raste zásob ropy a benzínu. Uviedlo, že ropné zásoby sa v USA v minulom týždni zvýšili o 4,5 milióna barelov. Analytici pritom počítali s ich poklesom o 600.000 barelov. Podobne sa vyvíjala situácia v oblasti zásob benzínu, pod čo sa podpísal slabší dopyt. Zatiaľ čo analytici počítali s poklesom zásob o 1,6 milióna barelov, zásoby benzínu o 200.000 barelov vzrástli.

Ceny ropy nepodporili ani štvrtkové informácie o výraznom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby v Británii. Menový výbor Bank of England (BoE) zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu až o 50 bázických bodov, najprudšie od roku 1995. Krok BoE, za ktorým je úsilie o zmiernenie vysokej inflácie, však môže spomaliť ekonomickú aktivitu a oslabiť dopyt po rope.

EÚ smeruje k cieľu naplnenosti zásobníkov plynu

Európske krajiny sú na ceste k dosiahnutiu cieľa v oblasti naplnenosti zásobníkov plynu pred blížiacou sa zimou, náklady by však mohli byť 10-násobne vyššie než zvyčajne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Európska únia plánuje do 1. novembra naplniť zásobníky plynu na 80 % kapacity. Na základe vo štvrtok zverejnených údajov organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE) boli európske zásobníky naplnené k utorku (2. 8.) na 70,54 % kapacity, čím prekročili 5-ročný priemer, ktorý predstavuje 70,32 % kapacity. Navyše, zverejnená úroveň naplnenosti nebola ani príliš ďaleko od 10-ročného priemeru na úrovni 71,40 %.

Náklady by však mohli byť 10-násobne vyššie než zvyčajne

"Európska únia už začiatkom júla prekonala predbežný cieľ naplnenosti k 1. septembru a je stále na ceste k dosiahnutiu cieľa k 1. novembru," povedal Jacob Mandel zo spoločnosti Aurora Energy Research. Prispel k tomu zvýšený dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Ako uviedla poradenská spoločnosť ICIS, Európska únia doviezla v 1. polroku tohto roka 21,36 milióna ton LNG, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka dovoz tejto komodity predstavoval 8,21 milióna ton. Prelomovým mesiacom bol jún, keď EÚ prvýkrát v histórii doviezla viac LNG zo Spojených štátov než plynu cez plynovody z Ruska.

Náklady na naplnenie zásobníkov na požadovanú úroveň však budú vysoké. Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na odhady analytikov, náklady na doplnenie zásob by mohli presiahnuť 50 miliárd eur, čo je 10-násobne viac, než predstavuje historický priemer nákladov na naplnenie zásobníkov na zimu. Ako povedal analytik UBS pre trhy s ropou Giovanni Staunovo, "Európa je stále závislá od dvoch vecí - aká tuhá bude zima a ako sa do jari budú vyvíjať toky ruského plynu. Neistota v jednom aj druhom prípade bude napriek zvyšovaniu zásob v nasledujúcich mesiacoch s veľkou pravdepodobnosťou udržiavať ceny na vysokej úrovni."