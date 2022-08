Dráma, sekundy hrôzy aj povinná karanténa: Slovenskí poslanci zažili Taiwan v najväčšom napätí, skončili v hoteli!

TCHAJ-PEJ - V krajine, kde sa opäť prepisujú vyše dvadsaťročné dejiny musia tvrdnúť na hoteli a ich jediné spojenie s vonkajším svetom je len cez internet a televíziu. Takúto úvodnú smolu majú slovenskí vyslanci z nášho parlamentu Miroslav Žiak (SaS) a Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorí pricestovali do tchaj-pejského hotela krátko po tom, ako do krajiny v utorok predsa len priletela predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Jej príchod je kontroverzný pre čínsku stranu, ktorá Američanom už vopred pohrozila, že ak Pelosiová priletí, bude to mať následky.

Poslanec Žiak detailne popísal, v akých podmienkach sú na Taiwane počas návštevy Nancy Pelosiovej:

Veľmi prísny a dôsledný režim na covid opatrenia, ktorý v Taiwane aj 2 roky po prvých prípadoch koronavírusu stále trvá, dostihol aj naše osadenstvo vyslancov v Tchaj-Peji. Počas návštevy Nancy Pelosiovej z USA sa totiž do Taiwanu vybralo viacero predstaviteľov a vyslancov európskych krajín a Slovensko nebolo žiadnou výnimkou.

V televíznych správach sa takmer o ničom inom nehovorí, potvrdzuje poslanec

Spojili sme sa pritom s jedným z tejto dvojice - Miroslavom Žiakom. Ten nám bohato porozprával o tom, aká atmosféra na Taiwane teraz panuje a ako miestni vnímajú prvý príchod prvého vysokého predstaviteľa USA od roku 1997. "Môžem povedať, že Taiwanci sú veľmi nadšení takouto poctou. Cítim najmä z mojich priateľov nefalšovanú radosť z príchodu pani Pelosiovej, aj keď zrejme niekde v pozadí majú obavy, že by to mohlo dopadnúť eskaláciou a prípadným konfliktom. Dokonca na počesť jej príchodu na slávnej budove Taipei 101 vysvietili niekoľko uvítaní v rôznych jazykoch. Je to tu obrovská udalosť. Obsah správ je z troch štvrtín len o návšteve pani predsedníčky," opisuje stav Žiak, ktorý ako dôkaz odfotil dianie v miestnej televízii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív M.Ž.

Zaseknutý v hotelovej izbe, vedľajšiu má Šeliga

Žiak však zatiaľ nemôže radosť z príchodu Pelosiovej zažívať osobne na pôde veľvyslanectva či v inej štátnej budove, keďže ich aj s kolegom Jurajom Šeligom zastihli prísne proticovidové opatrenia, na ktorých Taiwan bez výnimky trvá, a to aj keď ste zaočkovaný či s negatívnym testom. "Bohužiaľ som ešte v povinnej trojdňovej karanténe a vonku som bol po príchode na letisko a hotel, no moji kolegovia, ktorým už skončila karanténa, tak sa bez akýchkoľvek obáv prechádzajú po Taipei," dosvedčil Žiak a vysvetlil, ako tamojší systém karantény funguje.

"Karanténa je po príchode na Taiwan sedem dní. Z tých siedmich dní musíte byť tri dni izolovaný a robiť si antigénové testy. Po troch dňoch, keď ste negatívny, môžete ísť von, no musíte sa vrátiť do toho istého hotela a máte sa vyhýbať preplneným miestam," popisuje prísne opatrenia člen liberálov a logicky doplnil, že v takom prípade sa do krajiny radšej oplatí pricestovať až večer, keďže sa neráta deň príchodu. Žiak so Šeligom teda budú na polovicu voľní už pozajtra, ak sa nezmení pozitivita ich antigénových testov. Ten je na hoteli už druhý deň.

Konfliktu sa miestni neboja, a ak aj áno, nedávajú to na sebe poznať

Žiak si napriek tomu zistil, ako obyvatelia vnímajú súčasné dianie s príchodom Pelosiovej a či sa náhodou neobávajú dramatických scenárov eskalovania konfliktu. "Ak sa aj obávajú, tak to vôbec nedávajú poznať, celý deň sledujem správy, kde sú ankety miestnych obyvateľov. Jediné, čo mi z toho vychádza, je skutočná radosť z príchodu pani Pelosiovej," vysvetľuje si tento jav Žiak.

Ani sám poslanec si niečo ako eskaláciu konfliktu v tejto chvíli nepripúšťa. "Ja sa úprimne teším, že sa demokratický svet prestal báť a postavil sa nedemokratickým režimom aj takýmto signálom. Podľa môjho názoru Čínu vedie sofistikovaná strana, ktorá si uvedomuje problém konfliktu, ktorý by mohol prerásť do 3. svetovej vojny, keďže spojenci Taiwanu, USA, deklarovali, že budú za ním stáť," predpokladá poslanec.

Jej let sledovali online státisíce ľudí

Let predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej z Malajzie na Taiwan sledovalo na internetovom portáli Flightradar24 viac ako 708.000 ľudí. Vytvorili tým rekord v počte osôb sledujúcich konkrétny let v reálnom čase. V stredu o tom informovali administrátori portálu, píše agentúra DPA. Pelosiová v stredu v Tchaj-peji uviedla, že jej delegácia prišla na Taiwan a do regiónu v mieri. Podľa agentúry AFP Pelosiová na stretnutí s podpredsedom taiwanského parlamentu Cchaj Čch'-čchangom vyhlásila: "Prichádzame na Taiwan ako priatelia, prichádzame do regiónu v mieri."

Galéria fotiek (4) Nancy Pelosi

Zdroj: SITA/Taiwan Presidential Office via AP

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Taiwan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Pelosiovej cestu považuje za provokáciu, za ktorú USA "zaplatia". Washington sa snažil Peking uistiť, že politika Spojených štátov voči Taiwanu sa ani po tejto návšteve nemení.