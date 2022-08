Kremeľ je pripravený rokovať s USA o kontrole jadrového arzenálu

Kremeľ reagoval na vyhlásenie amerického prezidenta Joea Biden, že Washington je otvorený rokovaniam o novej dohode o kontrole zbraní, ktorá by po roku 2026 mohla nahradiť zmluvu New Start. Rusko však podľa Bidena musí najskôr ukázať, že je pripravené pokračovať v práci súvisiacej s kontrolou zbrojenia. "Moskva opakovane hovorila o nevyhnutnosti začať takéto rokovania tak skoro, ako to len bude možné, keďže na ne ostáva len málo času," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Platnosť zmluvy bola predĺžená

Zmluva New Start, ktorú v roku 2010 podpísal americký prezident Barack Obama a jeho ruský náprotivok Dmitrij Medvedev, mala pôvodne vypršať vo februári 2021. Len pár dní pred jej vypršaním sa však Rusko a USA dohodli na jej predlžení o ďalších päť rokov. Zmluva New Start zaväzuje Rusko a Spojené štáty, aby obmedzili svoje arzenály jadrových hlavíc.

"Ak táto zmluva vyprší bez toho, aby bola nahradená spoľahlivou dohodou, tak to bude mať negatívny dopad na svetovú bezpečnosť a stabilitu, a to predovšetkým v oblasti kontroly zbrojenia," uviedol Peskov. "Vyzvali sme na skorší začiatok týchto rokovaní, no boli to Spojené štáty, ktoré nepreukázali záujem o dôležitý kontakt ohľadom tejto záležitosti," dodal hovorca Kremľa.