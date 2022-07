Obrovský požiar v Česku, hasiči už bojujú o prvé mesto pod lesom: Desivé ZÁBERY nočného pekla!

VIDEO Požiar v českom Hřensku:

Kvôli ďalej silnejúcemu požiaru sa museli hasiči stiahnuť z obce Mezná, kde horí niekoľko domov. Povedal to hovorca krajských hasičov Milan Rudolf. Dym z rozsiahleho požiaru sa šíri v páse takmer cez celú republiku. "V noci bolo evakuovaných v Hřensku asi 50 ľudí z pravého brehu Kamenice až smerom k štátnej hranici. Väčšinou to boli majitelia objektov," povedal hovorca. Podľa neho niektorí obyvatelia odišli sami vlastnými autami, ostatných previezli hasiči do Dečína, kde našli dočasné ubytovanie. Z tábora evakuovali hasiči do 50 ľudí, bol to jeden autobus, dodal.

Je to opravdu velké Posted by SDH Rumburk on Monday, July 25, 2022

Hasiči sa museli stiahnuť

Cez noc sa požiar rozšíril do obce Mezná, ktorú hasiči evakuovali už v pondelok. V noci oheň podľa Rudolfa zasiahol v Meznej niekoľko domov, z obce sa museli stiahnuť aj hasiči. "Nešlo to. Jednoducho to nešlo. Všetci sme sa v noci z Meznej museli stiahnuť," uviedli na facebooku hasiči z Varnsdorfu, ktorí v obci zasahovali.

Evakuovali jsme letní dětský tábor Ferdinad. Děti a jejich doprovod byly převezeny na státní hranici a předány německým kolegům. V 7:00 bude proveden průzkum požářiště a přerozdělení jednotek včetně posil z okolních krajů a zahájeno intenzivní hašení i za pomoci letecké techniky. — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 26, 2022

K požiaru sa podľa hovorcu schádzajú jednotky hasičov z iných krajov. "O 7:00 bude vykonaný prieskum požiariska a prerozdelenia jednotiek vrátane posíl z okolitých krajov a zahájené intenzívne hasenie aj za pomoci leteckej techniky," uviedli hasiči Ústeckého kraja po 06:30 na twitteri.

Hasiči v Česku evidujú od rána veľký počet volaní s nahlásením zápachu dymu. Zaznamenali ich napríklad v Prahe alebo aj v Pardubickom kraji. Občanov žiadajú, aby v tomto špecifickom prípade zvážili, či na tiesňové linky volať, pokiaľ nevidia potrebné plamene. Vzhľadom na poveternostné podmienky možno totiž cítiť dym na desiatky kilometrov ďaleko. Ľuďom odporúčajú obmedziť vetranie. Veľký počet volaní eviduje napríklad operačné stredisko v Pardubiciach, kde ľudia hlásia šedý dym. Kraj je pritom od miesta požiaru vzdialený zhruba 130 kilometrov. "V našom kraji nehorí. Dym sa šíri v páse takmer cez celú republiku a je zrejme z Hřenska. Odporúčame zavrieť okná a dvere," uviedli na twitteri.

Rozsiahly požiar v NP České Švajčiarsko vypukol v nedeľu ráno a v pondelok večer sa priblížil k Hřensku. Už v pondelok evakuovali hasiči z hornej časti Hřenska desať turistov zo štyroch domov. Hasiace práce pokračovali aj cez noc. Letecká služba hasičov bola cez noc pozastavená.

Pomoc zo Slovenska

Minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) povedal v pondelok večer Českej televízii, že rokuje o pomoci so Slovenskom. Slováci by podľa Rakúšana mohli na miesto poslať svoju požiarnu vojenskú techniku. Minister zároveň uviedol, že dnes pravdepodobne vyrazí na zasadnutie krízového štábu, kde sa medzinárodná pomoc bude preberať.

Od úterního časného rána přijímají hasiči na operačním a informačním středisku v Pardubicích volání, že ve své obci mají šedý kouř a že asi někde hoří. V našem kraji nehoří. Kouř se šíří v pásu téměř přes celou republiku a je s zřejmě z Hřenska. Doporučujeme zavřít okna a dveře. pic.twitter.com/wsKGueIxlH — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) July 26, 2022

Naša hasičská technika s mužstvom sa pritom len nedávno vrátila zo Slovinska, kde rovnako museli krotiť plamene v lesoch.