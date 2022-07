Čína hrozí použitím armády, aby zabránila Pelosiovej pristáť na Taiwane

PEKING - Čína nezvyčajne ostrým spôsobom varovala pred prípadnou návštevou predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane. Podľa niektorých zdrojov dokonca neverejnými kanálmi naznačila možnosť vojenskej reakcie, píše TASR podľa článku britského denníka The Financial Times (FT), ktorý o tom informoval cez víkend.

Podľa FT by mohla čínska armáda vyslať proti Pelosiovej lietadlu stíhačky, a tak jej zabrániť pristáť na Taiwane. Ten Čína považuje za súčasť svojho územia. Biely dom teraz vyhodnocuje, či ide zo strany Číny o skutočné hrozby, alebo iba blaf s cieľom odradiť Pelosiovú od plánovanej návštevy. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan je podľa zdrojov FT proti tejto ceste, keďže sa obáva eskalácie napätia okolo Taiwanu. Sám Sullivan pre FT odmietol záležitosť komentovať.

Ako ďalej informujú noviny na základe informácií svojich zdrojov, možnej krízy medzi Spojenými štátmi a Čínou v dôsledku návštevy Pelosiovej sa obávajú aj spojenci Washingtonu. Pelosiová údajne zvažuje návštevu Taiwanu v auguste. Britský denník píše, že pre Čínu je to obzvlášť citlivé obdobie, keďže 1. augusta oslavuje výročie založenia Ľudovej oslobodzovacej armády a taktiež v auguste sa bude konať výročné zasadnutie vedenia Komunistickej strany. Očakáva sa, že prezident Si Ťin-pching si na schôdzi pripraví pôdu na predĺženie svojho mandátu na čele strany, o ktorom by mal rozhodnúť novembrový zjazd.

Samotná Pelosiová zatiaľ plány navštíviť Taiwan nepotvrdila. Nevyjadrila sa ani k tomu, či zvažuje zrušiť túto cestu v dôsledku čínskych hrozieb. Minulý týždeň uviedla, že prezident Joe Biden sa možno bojí možného zostrelenia jej lietadla. "Ale počula som to iba sprostredkovane, nepočula som to od prezidenta," povedala. Biden, predtým než minulý týždeň ochorel na covid, oznámil, že do konca júla by mal absolvovať telefonát so svojím čínskym náprotivkom.

Čínska armáda sa stala výrazne agresívnejšou a nebezpečnejšou

Čínska armáda sa za uplynulých päť rokov stala výrazne agresívnejšou a nebezpečnejšou. V nedeľu počas návštevy Indonézie to uviedol predseda zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Mark Milley. Informuje o tom denník The Guardian.

Milley povedal, že počet nebezpečných stretov čínskych lietadiel a lodí s americkými a inými jednotkami v ázijsko-tichomorskom regióne sa v uplynulom období výrazne zvýšil. "Čínska armáda sa v tomto konkrétnom regióne stala výrazne agresívnejšou vo vzduchu a na mori," uviedol. Spojené štáty a ich spojenci upozorňujú, že Čína môže do roku 2027 vojensky napadnúť Taiwan, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. Washington znepokojuje aj nedávno podpísaný bezpečnostný pakt medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi, podľa ktorého by Peking na území tohto súostrovia mohol postaviť vojenskú základňu.

"(Čína) sa snaží rozšíriť svoj vplyv v celom regióne. A to má dôsledky, ktoré nemusia byť nevyhnutne priaznivé pre našich spojencov a partnerov v regióne," povedal Milley. Ako píše The Guardian, Washington sa pre rastúci vplyv Číny snaží zlepšiť svoje vojenské a bezpečnostné vzťahy s krajinami v indicko-tichomorskej oblasti.

Milley sa v nedeľu stretol s indonézskym generálom Andikom Perkasom a tento týždeň bude v Austráliu na stretnutí vrcholných predstaviteľov obrany krajín indicko-tichomorského regiónu. Témou rokovaní bude rastúca vojenská sila Číny a potreba udržania voľného a mierového Tichomoria. Mark Milley po stretnutí so svojím indonézskym kolegom povedal, že Indonézia a iné krajiny regiónu chcú, aby sa americká armáda angažovala v indicko-tichomorskej oblasti. "Chceme s nimi spolupracovať na rozvoji kolektívnej modernizácie našich armád, aby sme zaistili, že dokážu čeliť akejkoľvek výzve, ktorú Čína predstavuje," uviedol Milley. Indonézia je podľa jeho slov dlhodobo kľúčovým partnerom USA v tomto regióne.