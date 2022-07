Cestujúci zúria: Pre rekordné horúčavy im zrušili lety a aerolinky? Ich reakcia ich vytočila

Londýnske letisko Luton bolo nútené prerušiť svoju prevádzku po tom, ako sa na pristávacej ploche. objavili praskliny. Stalo sa tak v čase, keď krajinu trápili 40-stupňové horúčavy, informuje Daily Mail. Nespokojní cestujúci uviazli na horúcom letisku, zatiaľ čo niektoré aerolinky presmerovali svoje lety na iné letiská v Spojenom kráľovstve.

Tamojší Úrad civilného letectva vyhlásil rekordnú vlnu horúčav za mimoriadnu okolnosť. To znamená, že pasažieri, ktorých lety meškali alebo boli kvôli vysokým teplotám zrušené, nebudú mať nárok na zvyčajnú kompenzáciu v hodnote v prepočte až 585 eur na osobu. Letecké spoločnosti majú na to právo; môžu zrušiť lety z viacerých dôvodov, ako je choroba personálu, zlyhanie systému, zlé poveternostné podmienky alebo nedostatok cestujúcich.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Niekedy sa týmto zrušeniam nedá vyhnúť. Aerolinky ich vyhlásia kvôli bezpečnosti a v takom prípade nemusia vrátiť cestujúcim peniaze za letenky. "Poisťovatelia a letecké spoločnosti používajú termín "mimoriadne" na označenie situácií, ktoré sú mimo ich kontroly, nedajú sa predvídať a nedá sa im nijako vyhnúť," hovorí Anna-Marie Duthieová, expertka na cestovné poistenie spoločnosti Defaqto.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Zvyčajne sú tieto mimoriadne okolnosti vyhlásené na poslednú chvíľu a z dôvodu ich nevyhnutného charakteru si cestujúci nemôžu nárokovať náhradu za letenky, alebo omeškaný let. Príkladom mimoriadnej okolnosti by mohlo byť zlé počasie, prírodné katastrofy alebo rozhodnutie riadenia letovej prevádzky. "Môže to zahŕňať politické a občianske nepokoje, bezpečnostné hrozby, núdzové situácie. Patri sem dokonca aj štrajky a prípadné problémy s cestujúcimi počas letu," vysvetľuje Duthieová. Jednou z najkontroverznejších mimoriadnych okolností je zrážka s vtákom.

Kedy peniaze musia vrátiť?

Z pohľadu leteckej spoločnosti sa nedalo robiť nič, aby sa vyhla zrušeniu alebo meškaniu letu. Zodpovednosť za vrátenie peňazí preberajú len vtedy, ak nemôžete cestovať, teda letenku vopred stornujete, alebo vás premiestnia až na ďalší dostupný let. "Ak ste boli vopred upozornení na možné zrušenie letu z dôvodu mimoriadnej okolnosti, nemáte nárok na kompenzáciu,“ dodala expertka na cestovné poistenie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Ceri McMillanová, odborníčka na cestovanie zo spoločnosti GoCompare, uviedla, že bez ohľadu na dôvod prerušenia majú cestujúci nárok na pomoc, aby sa dostali do plánovaného cieľa. "Aj keď sa okolnosti považujú za mimoriadne, cestujúci majú nárok na pomoc pri meškaní alebo zrušení letu za predpokladu, že letia leteckou spoločnosťou so sídlom v EÚ alebo letia z letiska v EÚ, prípadne v Spojenom kráľovstve," upresnila.