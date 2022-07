Cez Maďarsko možno denne previezť 4000 ton obilia z Ukrajiny, tvrdí Péter Szijjártó

"Všetky kroky, ktoré spôsobia predĺženie vojny na Ukrajine, a ktoré okrem iného môžu spôsobiť aj svetovú potravinovú krízu a s ňou súvisiace vážne riziká, sú v rozpore so záujmami Maďarska," podčiarkol Szijjártó. Maďarský minister pripomenul, že Ukrajina a Rusko sa podieľajú na globálnom exporte obilia 30 percentami, v prípade slnečnice to je až 80 percent. Tohtoročný export obilia z Ukrajiny klesne o 25 miliónov ton, pričom poľná produkcia na Ukrajine klesla na polovicu.

Galéria fotiek (3) Szijjártó Péter

Zdroj: Facebook/ Szijjártó Péter

"Zhruba 400 miliónov ľudí čelí vplyvom dôsledkov vojny potravinovým ťažkostiam," konštatoval Szijjártó. Maďarsko v snahe prispieť k zmierneniu krízy podľa jeho slov zabezpečilo doposiaľ tranzit 368.000 ton obilia z Ukrajiny, pričom denne je schopné zabezpečiť tranzit až 4000 ton obilia a nedávno sa rokovalo o možnostiach zvýšenia tohto množstva. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok v Bruseli vyhlásil, že ruská blokáda ukrajinských prístavov ohrozuje dodávky obilia pre desaťtisíce ľudí, ktorí sú vystavení nebezpečenstvu hladu, a musí sa skončiť.



"Najznepokojujúcejší je nedostatok jedla v mnohých krajinách sveta a jedlo tam nie je, lebo Rusko blokuje export ukrajinského obilia," povedal Borrell novinárom po príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ. "Pre mnohých ľudí je to otázka života a smrti," varoval. Rusko musí podľa jeho slov odblokovať prístavy v Čiernom mori a umožniť vývoz obilia. Borrell prisľúbil, že európski spojenci urobia, čo je v ich silách, aby Kyjevu pomohli s transportom obilia po súši a loďami po Dunaji. Dodal však, že ukrajinské prístavy zohrávajú vo vývoze obilia základnú úlohu. Vyjadril tiež nádej, že tento týždeň by sa mohlo v tejto otázke podariť dosiahnuť dohodu s Moskvou.

Putin a Erdogan budú rokovať o vývoze obilia z Ukrajiny

Šéf Kremľa Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v utorok stretnú v Teheráne, aby rokovali o mechanizme na vývoz obilia z Ukrajiny. Ukrajina je jedným z najväčších svetových exportérov pšenice a ďalších obilnín. Ruská blokáda jej prístavov zastavila vývoz obilia, čo vyvoláva obavy z nedostatku potravín vo svete, píše AFP. Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov povedal, že Rusko je pripravené v tomto smere pokračovať v práci a prezidenti (Putin a Erdogan) budú o tejto záležitosti rokovať.

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že čoskoro bude vypracovaný záverečný dokument k odblokovaniu vývozu približne 20 miliónov ton obilia z ukrajinských prístavov. Koordinačné stredisko má byť podľa Ušakova otvorené v Istanbule s cieľom umožniť nasmerovanie exportu po trasách cez Čierne more. Turecký minister obrany Hulusi Akar v pondelok za svoju krajinu potvrdil, že Ukrajina a Rusko sa "v zásade" dohodli na vytvorení bezpečného námorného koridoru na umožnenie vývozu obilia. Ďalšie stretnutie predstaviteľov Turecka a Ruska by sa mohlo uskutočniť v stredu alebo vo štvrtok, píše AFP s odvolaním sa na tureckého predstaviteľa, ktorý chcel zostať v anonymite. Ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa v stredu stretnú v Istanbule s predstaviteľmi OSN a tureckými diplomatmi s cieľom rokovať o dohode, ktorá by ukončila niekoľkomesačnú blokádu obilia, pripomína AFP.