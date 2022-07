Hrozivá predpoveď Tonyho Blaira: Koniec západnej dominancie, TOTO bude najväčšia geopolitická zmena storočia

LONDÝN - Vojna na Ukrajine ukazuje, že dominancia Západu sa blíži ku koncu, keďže sa Čína v partnerstve s Ruskom dostáva do postavenia superveľmoci. Uviedol to bývalý britský premiér Tony Blair, informuje TASR podľa nedeľnej správy agentúry Reuters.

Blair povedal, že svet sa nachádza v historickom zlomovom bode, ktorý je porovnateľný s koncom druhej svetovej vojny alebo pádom Sovietskeho zväzu. Tentokrát však podľa jeho slov Západ zjavne nie je na vzostupe. "Blížime sa ku koncu západnej politickej a ekonomickej dominancie," uviedol bývalý britský premiér počas sobotného prejavu v Ditchley Parku, ktorý sa nachádza západne od Londýna. "Svet bude prinajmenšom bipolárny a možno aj multipolárny. Najväčšia geopolitická zmena tohto storočia príde z Číny, nie z Ruska," pokračoval Blair.

Galéria fotiek (2) Tony Blair

Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew, File

Západ by nemal dovoliť, aby ho Čína vojensky predbehla

Vojna na Ukrajine podľa jeho slov ukázala, že Západ sa nemôže spoliehať na Čínu v tom, že sa bude správať tak, ako by to západný svet považoval za racionálne. "Postavenie Číny ako superveľmoci je prirodzené a opodstatnené. Nie je to Sovietsky zväz," povedal Blair. Západ by nemal dovoliť, aby ho Čína vojensky predbehla, dodal. "Mali by sme zvýšiť výdavky na obranu a zachovať si vojenskú prevahu," zdôraznil britský expremiér. Spojené štáty a ich spojenci by mali byť dostatočne pripravení, aby vedeli reagovať na akýkoľvek typ konfliktu vo všetkých oblastiach, uzavrel.

Ruské invázne vojská vpadli na Ukrajinu 24. februára. Západné krajiny reagovali uvalením tvrdých ekonomických sankcií na Moskvu. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Západ týmto krokom vyhlásil jeho krajine ekonomickú vojnu. Čínsky prezident Si Ťin-pching aj napriek konfliktu na Ukrajine naďalej podporuje Putina a kritizuje západné sankcie, píše Reuters.