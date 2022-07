Litva musí umožniť tranzit tovaru do Kaliningradu po železnici

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu vydala nové usmernenie ohľadne sankcií na dovoz tovaru do ruskej exklávy Kaliningrad zo zvyšku Ruskej federácie. Vyplýva z neho, že Litva musí umožniť tranzit ruského tovaru do Kaliningradskej oblasti po železnici, pričom sankcie sa vzťahujú na cestnú dopravu.

"Cestný tranzit tovarov podliehajúcich sankciám prostredníctvom ruských prepravcov nie je podľa opatrení EÚ povolený. Tento zákaz sa nevzťahuje na železničnú dopravu," píše sa vo vyhlásení Komisie s tým, že po železnici sa do Kaliningradskej oblasti môžu z Ruska prepravovať iba nevyhnutné tovary.

Členské štáty EÚ, ktorých sa usmernenie týka, musia zabezpečiť, aby objem prepravovaných tovarov do Kaliningradu ostal v rámci priemeru predchádzajúcich troch rokov. Členské štáty majú taktiež dbať na to, aby pri tom nedošlo k obchádzaniu sankcií.

Je dôležité, aby nedošlo k obchádzaniu sankcií

"Tranzit sankcionovaného vojenského tovaru a techniky a tovarov s dvojakým použitím je úplne zakázaný, a to bez ohľadu na spôsob dopravy," uvádza sa v oznámení eurokomisie. EK v tejto súvislosti zdôraznila význam monitorovania obojsmerných obchodných tokov medzi Ruskom a Kaliningradskou oblasťou, aby sa sankcionované tovary nedostali na colné územie EÚ. Hovorca EK Eric Mamer v reakcii na otázky novinárov, či sa EÚ dohodla s Ruskom na tranzite ruských tovarov cez Litvu do Kaliningradu, ako to tvrdia niektoré ruské médiá, vyhlásil, že takáto dohoda neexistuje.

Brusel vydal toto usmernenie po tom, čo Litva v júni zakázala prepravu sankcionovaného tovaru z Ruska do jeho exklávy aj po železnici. Kaliningradská oblasť je po súši obkolesená členskými štátmi EÚ – Litvou a Poľskom. Rusko nazvalo tento krok Litvy "blokádou", pričom pohrozilo použitím "nediplomatických" opatrení. Sankcie týkajúce sa prepravy ocele a ďalších kovov vstúpili do platnosti 17. júna. Od 10. júla platia sankcie aj pre prevoz alkoholu, cementu a dreva. Od 10. augusta začnú platiť obmedzenia na prevoz uhlia a od 5. decembra aj na ropné produkty.