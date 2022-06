AKTUÁLNE Juh Európy zasiahli zemetrasenia: Po Srbsku aj Taliansko, škody zatiaľ nie sú známe

BELEHRAD/PESCARA – V posledných dňoch akoby sa pretrhlo vrece so zemetraseniami. Jedno sa malo dokonca vyskytnúť aj na severe Slovenska, no ukázalo sa, že išlo o chybu. No v Srbsku a Taliansku sa mali za posledné hodiny vyskytnúť dve silné zemetrasenia. Nateraz nie sú známe škody.