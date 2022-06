Somálsko je na pokraji hladomoru: Dôvodom je málo vlahy, ale aj konflikt na Ukrajine

Počas utorkového brífingu, vysielaného prostredníctvom videokonferencie z Mogadiša, Peterschmitt vysvetlil, že už štyri obdobia dažďov po sebe priniesli do krajiny len veľmi málo vlahy, a preto státisícom Somálčanov reálne hrozí hladomor a smrť. Peterschmitt podľa agentúry DPA upozornil, že o úrode v Somálsku sa prakticky ani nedá hovoriť, keďže v závislosti od regiónu spadlo o 40 až 70 percent menej zrážok ako zvyčajne. V dôsledku toho "ceny potravín prudko vzrástli", pričom humanitárna pomoc do Somálska prichádza len pomaly. Veľký problém zabezpečiť potraviny pre svoju rodinu má 7,1 milióna ľudí, čo zodpovedá 45 percentám obyvateľstva krajiny, napísala DPA.

"Od polovice apríla sa počet ľudí najviac postihnutých katastrofou a čeliacich hladu zvýšil o 160 percent - na 213.000. V dôsledku sucha a chorôb uhynuli aj približne tri milióny kusov hospodárskych zvierat a 1,5 milióna detí trpí akútnou podvýživou," sumarizoval Peterschmitt.

Doplnil, že zásobovaniu potravinami bráni aj dlhodobý ozbrojený konflikt v tejto africkej krajine.

Podľa Peterschmitta organizácia FAO potrebuje 105 miliónov dolárov, aby vidieckemu obyvateľstvu poskytla hotovosť na nákup potravín a na podporu poľnohospodárstva s cieľom zlepšiť vyhliadky na budúcu úrodu a udržať ľudí v ich domovských dedinách. Koordinátor OSN pre Somálsko Adam Abdelmoula upozornil, že zmena klímy dolieha na Somálsko obzvlášť tvrdo.

Galéria fotiek (6) Somálsko sužuje hladomor

Zdroj: SITA/AP Photo/Farah Abdi Warsameh

"Z informácií, ktoré máme, vyplýva, že teplota v Somálsku sa do roku 2080 zvýši o 3,54 stupňa," informoval. Podľa neho sa tým Somálsko stane v lete prakticky neobývateľné. Britský denník The Guardian napísal, že dramatický nárast cien potravín v Somálsku spôsobili nielen klimatická kríza a najhoršie sucho za posledných 40 rokov, ale prispela k tomu aj vojna na Ukrajine.

The Guardian dodal, že viac ako 90 percent pšenice v Somálsku pochádza z Ruska a Ukrajiny. Vzhľadom na to, že zásobovacie trasy sú v dôsledku vojny prerušené a miestna úroda je zničená suchom, v krajine dochádzajú cenovo dostupné potraviny i iné základné potreby.