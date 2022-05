Desivé detaily z masaku v Texase: Všetky obete boli v jednej triede, tam ich mal postrieľať

Salvador Ramos (†18) polície spôsobil krvavý masaker v jednej triede, kde sa zabarikádoval so svojimi obeťami, uviedol policajný hovorca Chris Olivarez v rozhovore pre CNN. Keď sa ozvali výstrely, policajti rozbili okná a pokúsili sa evakuovať deti a personál. Napokon sa im podarilo dostať sa do triedy, kde sa nachádzal strelec. Koľko detí bolo v čase činu v triede, nevedel povedať. Benže v triede býva 25 až 30 detí a dvaja učitelia.

Útočníka krátko nato zastrelila polícia. Olivarez povedal, že páchateľ žil u starých rodičov a najprv postrelil svoju starú mamu. Tá je údajne stále nažive. Následne ušiel na aute a neďaleko školy spôsobil nehodu. Polícia bola následne upozornená na to, že do školy vošla osoba so zbraňou. Keď dorazili bezpečnostné zložky, Ramos spustil paľbu a zranil dvoch policajtov. Potom sa zabarikádoval v triede a začal strieľať do detí a učiteľov.

Fotografie zbraní na sociálnych sieťach

Texaský guvernér Greg Abbott identifikoval útočníka ako Salvadora Ramosa, ktorý žil v malom mestečku Uvalde západne od San Antonia. Fotografia distribuovaná americkými médiami ukazuje mladého muža s hnedými vlasmi, ktorý sa tupo pozerá do kamery. Guvernér Abbott hovoril o hroznom a „nepochopiteľnom“ čine.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/salv8dor_

Vyšetrovatelia sa teraz snažia získať podrobné informácie o páchateľovi, jeho motíve a jeho zbraniach. Polícia sa domnieva, že konal sám. Pôvodne nebolo jasné, či už v minulosti mal problémy s políciou. Ramos bol údajne ozbrojený pištoľou a puškou a mal na sebe nepriestrelnú vestu. Na Instagrame mal pred činom nahrané fotografie poloautomatických pušiek. Na čiernobielej selfie mal na sebe tmavý sveter.