Putinovi hrozí puč, odvracajú sa od neho najbližší spolupracovníci: Príde o pár mesiacov o moc?

MOSKVA - Vladimir Putin má vo vojne na Ukrajine čoraz viac obetí. Dokonca aj jeho blízki šéfovia bezpečnosti sa už od neho odvracajú. Myslia si, že vojna je stratená. Očividne už plánujú puč. Bude šéf Kremľa zosadený do troch mesiacov? To tvrdí aspoň novinár Christo Grozev.

Vladimir Putin plánoval rýchle víťazstvo nad Ukrajinou. Jeho agresívna vojna však postupuje dosť pomaly. Preto je jeho rétorika čoraz ostrejšia. Znovu a znovu sa vyhráža jadrovým útokom. Pritom povedal v roku 2018, že vôbec nechce použiť jadrové zbrane. Ak by nariadil takýto útok, jeho generáli by jeho rozkazy nesplnili a do troch mesiacov by ho zvrhli, píše novinár Christo Grozev.

Podľa novinára je vraj čoraz pravdepodobnejší puč. Pretože elita v Kremli vidí vojnu na Ukrajine ako stratenú. „Myslím si, že je to informovaná elita v rámci bezpečnostných síl, ktorá chápe, že vojna je stratená,“ povedal Grozev pre Rádio Liberty a píše o tom Metro. Aby Putin vyhral, ​​musí zmobilizovať celú ruskú populáciu, no v krajine to vyvolá „sociálnu explóziu“. Ani výzvy zástancov tvrdej línie na použitie smrtiacich zbraní by jeho generáli nepodporili.

Putinovi generáli odmietnu rozkazy! Preto je jadrový útok nemysliteľný

Ak by nastal scenár, že Vladimir Putin by chcel predsa len použiť jadrové zbrane, musí byť schopný dôverovať svojim najbližším partnerom – tí by však túto hru nehrali. "Ak sa Putin rozhodne vydať príkaz na použitie jadrových zbraní, musí si byť istý, že každý v reťazci tento príkaz vykoná." V opačnom prípade je to „znamenie neposlušnosti a možno aj Putinovej fyzickej smrti“. Putin sa už nemôže spoliehať na päť ľudí. Patria medzi nich minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Preto sa tento hororový scenár nestane, hovorí Grozev. „Takže pokiaľ si nie je istý, že všetci poslúchnu, tento príkaz nevydá."

Nebude Vladimir Putin o tri mesiace pri moci?

Ďalším dôvodom odmietnutia môže byť to, že jeho bezpečnostné zložky nevedia, či „bude stále pri moci aj o tri mesiace“. To by súviselo s jeho zdravotným stavom, tvrdí Grozev. Putinovi generáli nebudú počúvať jeho rozkazy, pretože si myslia, že čoskoro zomrie. V špionážnych oddeleniach FSB a GRU sa vysoko postavení ľudia pripravujú na post-putinovskú éru. "Viete, že v určitom momente sa situácia vymkne spod kontroly," povedal novinár a dodal. "Sú to časti bezpečnostných zložiek, ktoré vedia o nebezpečenstvách pre režim a samy si teraz pripravujú svoju budúcnosť. Už teraz spriadajú plány, ako odviesť svoje rodiny a peniaze do zahraničia."