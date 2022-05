Šéf anglickej národnej banky vyslovil apokalyptické varovanie: Ceny potravín budú nehorázne, výzva ľuďom!

Guvernér Andrew Bailey prezradil, že ďalšia inflácia cien potravín bola pre centrálnu banku „veľkou starosťou“, pričom obavy má najmä z cien pšenice a kuchynského oleja.

Varoval tiež, že tento rok príde „veľmi reálny príjmový šok“, keď sa ceny špirálovito rozbehnú najrýchlejším tempom za 30 rokov a milióny ľudí schudobnia – a že prudko rastúca inflácia zasiahne výdavky domácností, čo spôsobí nárast nezamestnanosti, píše Daily Mail.

Bailey opísal, ako mu minister financií v Kyjeve povedal o problémoch Ukrajiny s lodnou prepravou tovaru z jednej z najväčších krajín na výrobu potravín, zatiaľ čo Rusko pokračuje v útočení na krajinu. Odhaduje sa, že Ukrajina dodáva 10 percent pšenice a je tiež hlavným producentom slnečnicového oleja.

"Hlavnou hnacou silou inflácie a čo ju znižuje, je veľmi veľký šok z reálneho príjmu, ktorý spôsobujú vonkajšíe sily, a to najmä ceny energií a globálne ceny tovarov," povedal Bailey poslancom. "To bude mať vplyv na domáci dopyt a utlmí to aktivitu a obávam sa, že to vyzerá, že to zvýši nezamestnanosť."

Na otázku poslancov, či sa cíti bezmocný urobiť čokoľvek s infláciou, Bailey odpovedal „áno“. Bailey, ktorý vystúpil pred finančným výborom Dolnej snemovne, varoval, že problémy spojené s ukrajinským konfliktom sa „zhoršujú“.

Vo svojich rozhovoroch s poslancami guvernér zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenie, že pracovníci by nemali požadovať veľké zvýšenie miezd – napriek kríze životných nákladov – v snahe utlmiť raketovú infláciu.

Šéf anglickej národnej banky, ktorý ako najvyšší šéf na Threadneedle Street zarába 570 000 libier ročne, povedal poslancom, že ľudia s vysokými príjmami by mali „premýšľať a uvažovať“ predtým, ako požiadajú o veľké zvýšenie platov.

Guvernér tiež využil zasadnutie Treasury Committee na to, aby oponoval kritike banky, ako sa správa k závratným mieram inflácie. Bailey povedal poslancom, že konflikt Ukrajiny s Ruskom je „veľkým rizikom“, pokiaľ ide o ďalšie zvyšovanie cien.

„Jedným z nich je riziko ďalšieho cenového šoku z cien energie, ktorý by prišiel z odstávky plynu a destilátov, ako sú produkty ako nafta. A potom to, v čom by som mohol znieť dosť apokalypticky, je jedlo,"

„Dve veci, ktoré minister financií povedal, sú, že v sklade sú potraviny, ale nemôžu ich dostať von. Aj keď bol optimistický, pokiaľ ide o pestovanie plodín, ako hlavný dodávateľ pšenice a kuchynského oleja povedal, že to nemajú ako expedovať a ešte sa to zhoršuje. Je to veľká starosť pre túto krajinu a veľká starosť pre rozvojový svet."

Začiatkom tohto roka vyvolal pán Bailey zúrivý odpor kvôli jeho tvrdeniu, že by pracovníci nemali žiadať o veľké zvýšenie miezd, aby pomohli zastaviť rast cien mimo kontrolu.

Vo svojom vystúpení pred poslancami sa týmto komentárom nevyhol, hoci trval na tom, že o tejto téme „nekáže“. „Hovoril som o tom v rozhovore,“ povedal. „Myslím si, že ľudia, najmä ľudia s vyššími zárobkami, by sa mali zamyslieť nad požiadavkou na vysoké zvýšenie miezd," dodal.

"Je to spoločenská otázka. Ale o tomto nekážem. Pýtali sa ma, či som si tento rok sám zvýšil plat a povedal som, že nie, požiadal som banku, aby mi ho nedala, pretože som cítil, že je to pre mňa osobne správne. Ale každý si o tom musí urobiť vlastný úsudok. Nie je na mne, aby som ľuďom hovoril, čo majú robiť," vyhlásil Baily.