Švédsko podpísalo s Britániou dohodu o bezpečnostných zárukách

Tieto dohody majú umožniť intenzívnejšiu obrannú a bezpečnostnú spoluprácu severských krajín s Britániou, zdieľanie spravodajských informácií či spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podľa Johnsona si krajiny v prípade útoku prídu navzájom na pomoc, ak o to napadnutá krajina požiada. "To, čo teraz hovoríme a robíme, je v podstate iba vyjadrením toho, čo je beztak zjavné – že dve liberálne demokracie by si v prípade útoku navzájom pomohli," povedal Johnson na tlačovej konferencii v Štokholme. Vysvetlil, že záruky vzájomnej pomoci sa týkajú aj živelných pohrôm.

Galéria fotiek (3) Boris Johnson a Magdalena Andressonová

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein, Pool

"Množstvo vrakov ruských tankov lemujúcich cesty na Ukrajine vďaka (protitankovým strelám) NLAW, ktoré vyvinuli vo Švédsku a vyrobili sme v Británii, ukazuje na potenciál tejto spolupráce," dodal Johnson.