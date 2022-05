Vojenský expert predpovedá, ako sa skončí vojna na Ukrajine: Pre toto nemá Putin šancu vyhrať

V pondelok svet sledoval s napätím, ako Vladimir Putin a jeho ľudia už po 77-krát oslavovali Deň víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Vojenskú prehliadku v Moskve zatienil z ruského pohľadu nepriaznivý priebeh vojny na Ukrajine. Špekulovalo sa o tom, že by Putin mohol 9. mája oficiálne vyhlásiť vojnu Kyjevu, nariadiť všeobecnú mobilizáciu a rozpútať tak ešte väčšie peklo. To sa ale nestalo.

Putinov prejav mal vyvolať jednotu národa, no šéf Kremľa prekrútil pravdu vo svoj prospech a obvinil NATO z vojny na Ukrajine. Tvrdí, že Rusko sa chcelo len brániť, pretože NATO ho chcelo napadnúť. Nemecký vojenský expert Patrick Sensburg, plukovník v zálohe a prezident združenia záložníkov, presne vie, čo tým chcel Putin dosiahnuť. V rozhovore pre Bild vysvetlil: "Verím, že ide o jasný interný propagandistický prejav na dosiahnutie jednoty v národe. Ľudia si tiež uvedomujú, že táto špeciálna operácia trvá oveľa dlhšie, než bolo pôvodne plánované."

Putin prehrá vojnu na Ukrajine

Sensburg je presvedčený o tom, že Putin vojnu na Ukrajine prehrá."Dokáže kobercovo bombardovať, môže premeniť mestá na trosky, môže Ukrajine priniesť utrpenie, ale nebude ju môcť dlhodobo udržať a v podstate prehrá." Ruský prezident podľa neho počas trvania vojny stratí aj Krym a Donbas.

Na rozdiel od ostatných pozorovateľov plukovník neočakáva všeobecnú mobilizáciu. "To by znamenalo, že každý, kto je vo vojenskom veku, je odvedený, že sú povolaní všetci záložníci. To jednoducho nie je možné. Vyhlásiť vojnu, zatiaľ čo celý čas hovoríte len o špeciálnej operácii, to nebolo možné očakávať." Tým by musel Vladimir Putin odhaliť svoje karty, uznať minulé chyby a uviesť svoje skutočné ciele.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Rusko nemá budúcnosť s Putinom ako prezidentom

Ako bude prebiehať vojna na Ukrajine podľa experta? "Na ruskej strane nedôjde k mieru. Skôr to bude mať za následok, že Ukrajina bude pokračovať v boji a z môjho pohľadu Rusko z dlhodobého hľadiska stratí Krym a východné regióny." Kremeľskému despotovi ide podľa Sensburga predovšetkým o udržanie legendy o Putinovi. Vždy sa snaží priviesť nových vojakov a nových vojakov, z dlhodobého hľadiska sa mu to ale tiež nepodarí. Odborník si je preto istý, že Rusko nečaká s prezidentom Putinom žiadna budúcnosť.