VIDEO Gesto záchranára z Charkova ohúrilo svet: Ľudia sa utekali skryť pred bombardovaním a on...

Vo výnimočnosti sa video dá len ťažko prekonať: Ukazuje záchranný tím, ako ošetruje ženu zranenú črepinami krátko po ruskom bombovom útoku na druhé najväčšie mesto Ukrajiny. Zrazu sa opäť ozývajú raketové údery a okolostojaci ľudia sa utekajú skryť do najbližšej pivnice. Záchranár však žene naďalej pomáha: "Zostaň ležať!" volá na ďalšieho zraneného, ženu drží za ruku a nenechá ju v tom chaose samú. Vtom utekajú vedľa nich do domu aj ukrajinskí vojaci. Záchranára pre toto gesto právom nazývajú "skutočným hrdinom vojny".

More #CivilianCasualties in #Kharkiv: #Russia army shoots at medics assisting the wounded. No limit to these savages’cruelty pic.twitter.com/lP4842OOeD