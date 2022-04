Putin chladný ako ľad: Na Ukrajine nechal tisíce mŕtvych ruských vojakov! TOTO sú tie kruté dôvody

Vladimir Putin poslal na Ukrajinu tisíce ruských vojakov. Nie je jasné, koľko z nich sa vráti živých. Správy teraz odhaľujú smutný osud padlých vojakov. Mŕtvi sa podľa toho na Ukrajine už hromadia v početných márniciach. Kremeľ však zjavne nemá záujem mŕtvych vyzdvihnúť a previezť do Ruska.

Výrazné straty

Podľa ukrajinskej armády od začiatku vojny zahynulo takmer 20 000 ruských vojakov. Moskva na druhej strane uvádza výrazne nižšie straty a najnovšie oznámila 1351 mŕtvych vojakov vo vlastných radoch. Kremeľ minulý týždeň dokonca prvýkrát priznal „výrazné straty“, no bez toho, aby uviedol konkrétne čísla.

Podľa ukrajinských zdrojov sa v meste Dnipro na juhovýchode Ukrajiny podarilo nájsť telá viac ako 1500 ruských vojakov. Previezli ich celkovo do štyroch rôznych márnic, povedal v stredu námestník primátora priemyselného mesta Mychajlo Lysenko pre televíznu stanicu Nastojaščeje Vremja financovanú USA. Vyzval ruské matky, aby si vyzdvihli svojich mŕtvych synov. "Nechcem ich pochovávať do masových hrobov. Nechcem ich spopolňovať," povedal Lysenko. "Nie sme surovci."

Galéria fotiek (2) Ukrajinskí vojaci si prezerajú telá mŕtvych ruských vojakov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Vladimir Putin za sebou necháva mŕtvych vojakov! Toto sú dôvody

Považuje sa však za vysoko nepravdepodobné, že by ruské úrady súhlasili s návratovou akciou. Mesto Dnipro by podľa expertov mohlo byť budúcim cieľom Putinových jednotiek. Ak by však v meste boli ruské rodiny, aby vyzdvihli mŕtvych, útok by bol nemožný, píše Bild. Okrem toho záujem Kremľa o návrat mŕtvych vojakov bude zrejme extrémne nízky. Koniec koncov, ich počet je v rozpore s verejnými vyhláseniami ruskej vlády. Straty, ktoré Kremeľ doteraz hlásil, sú podľa odborných odhadov príliš nízke.

Zelenského poradca Oleksij Arestovyč nedávno pre Washington Post hovoril o približne 7 000 ruských mŕtvych v márniciach a chladiarenských vagónoch, ktoré ešte neboli vyzdvihnuté. Už na tretí deň vojny sa Ukrajina pokúsila priviesť späť 3000 tiel. Ale bez šance! "Povedali: 'Neveríme v takéto čísla. My také číslo nemáme. Nie sme pripravení ho akceptovať," povedal Arestovyč. Ak by bol skutočný počet obetí v Rusku oficiálne známy, mohlo by to stáť súhlas obyvateľov so špeciálnou operáciou na Ukrajine.

Mŕtvi vojaci Putina končia ako krmivo pre psov

Zlé je, že nie všetkých mŕtvych Putinových vojakov sa podarí získať späť. Pred týždňami ukrajinský generál oznámil, že mŕtvi Putinovi vojaci pravdepodobne skončia ako krmivo pre psov. Dôvodom je fakt, že neustála paľba niekedy znemožňuje vyzdvihnúť mŕtvych. Nakoniec ich zožerú túlavé psy.