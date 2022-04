Lukašenko šokuje: Takto sa chce vysporiadať so sankciami! Ostatné štáty si odo mňa a Putina budú brať príklad

VLADIVOSTOK - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko povedal, že zvyšok sveta sa môže od Ruska a Bieloruska učiť, ako sa vysporiadať so sankciami. Vyhlásil to počas príhovoru na stretnutí s guvernérom ruského Prímorského kraja Olegom Kožemjakom vo Vladivostoku.

"Počas obdobia sankcií je priestor na rôzne príležitosti," povedal bieloruský líder. Je toho názoru, že sankcie spôsobujú zbytočné problémy. Bielorusko a Rusko sa s nimi podľa neho vyrovnajú a postupne vyriešia všetky svoje problémy, informuje bieloruská Belta. Problémom je podľa Lukašenka čas. Namiesto rýchlejšieho napredovania musia teraz tieto krajiny vynaložiť úsilie na hľadanie riešení.

"V dnešnom svete nie je možné nikoho úplne poraziť. Najmä nie takú obrovskú krajinu, akou je Rusko, ktoré je absolútne sebestačné. Západ sa však rozhodol práve pre takýto postup. Na to im len povieme: 'Dovidenia.' Môžeme všetko, sami sa zariadime, ako chceme," zdôraznil prezident. Ako ďalej dodal, vďaka sankciám prešli Rusko a Bielorusko pri vzájomných platbách na národné meny. "Ruský rubeľ nás netrápi. Nepotrebujeme doláre ani eurá. Dnes platíme za energiu v ruských rubľoch. Môžeme tu predávať všetko, čo vyrábame. Znamená to, že sme v poriadku s platením v rubľoch. Konečne sme začali používať ruskú menu na nákup plynu, ropy a iných produktov," povedal Lukašenko.

Galéria fotiek (3) Bieloruský prezident Alexander Lukašenko

Zdroj: SITA/Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP

Užšia spolupráca s Ruskom

Bielorusko plánuje rozvíjať ekonomickú spoluprácu s Ruskou federáciou. "Som rád, že Bielorusko bude rozvíjať hospodársku spoluprácu s Prímorským krajom," zdôraznil bieloruský líder. Dodal, že je pre neho cťou navštíviť okraj "našej spoločnej vlasti". "Vždy hovoríme od Brestu po Vladivostok. Tu je naša spoločná vlasť, územie na ktorom sa nachádzajú dva nezávislé štáty, ktoré demonštrujú možnosť budovania tejto jednoty," povedal bieloruský líder.

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin a Alexandr Lukašensko vo vzájomnom objatí

Zdroj: SITA/Pool Photo via AP, File

Lukašenko poukázal na tvrdenia niektorých politikov, že krajina bude začlenené do Ruska. "Putin a ja sme dosť bystrí na to, aby sme nekonali 'zastaralým spôsobom'. Vybudujeme takú jednotu dvoch nezávislých štátov, od akej si budú ostatní brať príklad. Naučia sa od nás aj to, ako prekonať sankcie," povedal prezident na záver.