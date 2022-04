Zelenskyj opäť vyzýva Západ: Na ruskú ropu musíte uvaliť úplné EMBARGO! Žiada ďalšie zbrane

"Keď tyrania spustí agresiu proti všetkému, čo udržuje mier v Európe, treba okamžite konať," povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom videoprejave. "Ropné embargo by malo byť prvým krokom. Na úrovni všetkých demokracií, celého civilizovaného sveta. Potom to Rusko pocíti. Potom to bude pre nich argument - snažiť sa o mier, zastaviť nezmyselné násilie," povedal ukrajinský prezident.

VIDEO 45. deň vojny: Zelenského navštívil britský premiér, stovky mŕtvych civilistov Putina navždy poškodili

Zelenskyj varoval, že ruská agresia sa nikdy neobmedzovala len na Ukrajinu a cieľom Ruska je celá Európa. Povedal, že použitie sily zo strany Ruska je "katastrofa, ktorá nevyhnutne zasiahne všetkých". Zelenskyj zároveň poďakoval rakúskemu kancelárovi Karlovi Nehammerovi a britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi za ich sobotňajšiu návštevu Kyjeva. Poďakoval tiež šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a kanadskému premiérovi Justinovi Trudeauovi za celosvetovú finančnú zbierku pre ukrajinských vojnových utečencov, v rámci ktorej sa vyzbieralo viac ako desať miliárd eur, pripomenula agentúra AP.