Poľská vláda vydala pre občanov návod, ako sa pripraviť na vojnu

Vláda v príručke tiež ľuďom radí, aby sa zásobili vodou, potravinami, liekmi, ako aj baterkami a batériami v prípade, že by došlo k výpadku elektrického prúdu. Vláda uviedla, že je povinná pripravovať verejnosť na rôzne udalosti, poprela však, že by jej aktuálna príručka súvisela s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine.

Archívne video: Volodymyr Zelenskyj navštívil v pondelok mesto Buča v Kyjevskej oblasti

Varšava už v minulosti vydala príručky ako postupovať pri záplavách

Varšava už v minulosti vydala obdobné príručky radiace Poliakom, ako postupovať pri záplavách či krutom zimnom počasí. Viacerí Poliaci sa vzhľadom na spoločné hranice s Ukrajinou však teraz môžu obávať ruskej invázie, približuje Sky News.

Stanica ďalej uvádza, že hoci sa Rusko vo svojom vojenskom ťažení zameriava na sever, juh a východ Ukrajiny, ostreľuje aj západoukrajinský Ľvov, ležiaci približne 70 kilometrov od poľských hraníc. Sky News pripomína, že dosiaľ neexistujú nijaké konkrétne náznaky, že by sa Rusko chystalo zaútočiť na Poľsko, a ani to, že by Varšava takéto napadnutie očakávala. Panujú však obavy, že Rusko by mohlo napadnúť aj ďalšie krajiny susediace s Ukrajinou.