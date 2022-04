Vojna na Ukrajine sa musí skončiť: Šéf OSN vyjadril znepokojenie nad situáciou

Galéria fotiek (1) Šéf OSN António Guterres počas rokovania BR OSN

Zdroj: SITA/UNTV via AP

NEW YORK - Vojna na Ukrajine je dosiaľ jednou z najväčších výziev pre medzinárodný poriadok a mier vo svete. Súvisí to s charakterom ruskej invázie, jej intenzitou a tiež dôsledkami. Povedal to na úvod utorkového zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku generálny tajomník OSN António Guterres. Informácie pochádzajú zo správ agentúry AFP a denníka The Guardian.